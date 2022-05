Bavčar spet na prostosti

Obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki je petletno zaporno kazen začel prestajati septembra 2017, je zapustil zapor

Igor Bavčar na sodišču

© Borut Krajnc

Obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki je petletno zaporno kazen začel prestajati septembra 2017, je zapustil zapor. Pogojni odpust iz zapora mu je izrekla komisija za pogojni odpust na ministrstvu za pravosodje.

Kazen je po pisanju Večera prestajal vzorno in po 20 odstotkih prestane kazni v zaporu na Dobu začel dobivati zunajzavodske ugodnosti, nato pa je dobival proste izhode in vse proste vikende v mesecu. Pred skoraj letom dni so ga premestili v odprti oddelek zapora na ljubljanskem Igu. V času prestajanja zaporne kazni je delal v enem izmed podjetij v lasti dolenjskega podjetnika Franca Freliha, zanj naj bi po navedbah Dela opravljal analize in strategije.

Bavčar, ki je bil obsojen zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, bi moral v zapor na Dobu že oktobra 2014. A je zaradi slabega zdravstvenega stanja zaprosil za odlog služenja kazni. Vmes so sodbo razveljavili, v ponovnem sojenju so ga namesto na sedemletno zaporno kazen obsodili na petletno. Zaporno kazen je nato začel prestajati 18. septembra 2017.

Glede obsodbe pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza je nekdanji prvi mož Istrabenza in prvi notranji minister v samostojni Sloveniji v Sloveniji izčrpal vse pravne možnosti. Po pisanju Dela pa se je s pritožbo v tej zadevi obrnil še na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Njegovi prošnji za pogojni izpust iz zapora je komisija za pogojne odpuste, ki jo imenuje minister za pravosodje, ugodila, čeprav po pisanju Večera ni poravnal milijonske premoženjske škode. Bavčar mora namreč po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča vrniti 18 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi.

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij konkretnega primera zaradi določb o varovanju osebnih podatkov in upoštevanja smernic Informacijskega pooblaščenca niso komentirali.

Navedli so le, da se lahko obsojenca iz zapora po kazenskem zakoniku pogojno odpusti, če je prestal ustrezen delež prestane kazni, splošni formalni pogoj je polovica prestane kazni, in če obstaja utemeljeno pričakovanje, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Komisija ga lahko postavi pod varstveno nadzorstvo, lahko se mu naložijo tudi določene naloge, so dodali.

Zoper Bavčarja na ljubljanskem in koprskem okrožnem sodišču potekata še dva kazenska postopka. V Kopru poteka ponovljeno sojenje zaradi domnevno nezakonitih poslov s prodajo delnic Intereurope, obsodilna sodba iz aprila 2019 je bila razveljavljena. Na ljubljanskem okrožnem sodišču pa se je lani začel postopek zaradi obtožbe davčnih utaj.