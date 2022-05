Mesec: »Naš namen je, da socialno državo postavimo nazaj na noge«

Koordinator Levice in kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poudaril, da mora biti minimalna plača vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov

Luka Mesec med današnjo predstavitvijo v Državnem zboru (DZ)

© RTVSLO

Kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v svoji današnji predstavitvi pred odborom DZ za delo poudaril, da se bo zavzemal za blaginjo za vse, ne le za peščico. Poudarek bo na boju proti revščini in prekarnosti, prav tako pa želi debirokratizirati postopke na socialnem področju.

Naša socialna država in socialna ureditev se krhata, revščina je pereča med prejemniki socialne pomoči, invalidi, upokojenci in prekarci. Slednji nimajo nobenih delavskih pravic, je dejal Mesec. V prekarnih razmerjih dela med 150.000 in 170.000 ljudi, dobršen del del pa jih prejema manj od minimalne plače, je opozoril. Dodal je, da so določene pravice samo na papirju, ker je socialna država zbirokratizirana. "To bodo osnovna področja dela ministrstva," je napovedal.

"Revščina je pereča med praktično vsemi prejemniki socialne pomoči, med invalidi, pojavlja se med upokojenci, 28 tisoč jih je lani prejemalo pomoč Karitasa in Rdečega križa, revščina se pojavlja tudi med prekarci."



Luka Mesec

Glede izziva draginje, ki se kaže jeseni, bo treba po njegovem mnenju poskrbeti, da se bodo zvišale vsaj najnižje pokojnine, socialni prejemki in minimalne plače.

Pri boju s prekarnostjo je kot prvi ukrep napovedal okrepitev delovne inšpekcije. Poleg tega bi moral delodajalec tistega, ki dela samo zanj, zaposliti. Za ljudi v prekarnih razmerjih pa želi olajšali pridobitev nadomestil.

Glede pokojnin je izpostavil, da si bodo na ministrstvu prizadevali, da bo pokojnina za polno delovno dobo znašala vsaj 700 evrov neto. Minimalno plačo pa bi dvignili vsaj na 800 evrov, kar piše tudi v koalicijski pogodbi.

Naročili bodo ponovni izračun življenjskih stroškov, na tej podlagi pa bodo določali različne prejemke. "Minimalna plača mora biti vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov," je poudaril.

"Naš namen je, da socialno državo postavimo nazaj na noge."

Oživili bodo socialni dialog in omogočili 30-urni delavnik, saj so te prakse v Evropi že zaživele.

Na socialnem področju je napovedal, da bodo centre za socialno delo reorganizirali, tako da bodo socialni delavci lahko več na terenu. Na področju družine pa je kot imperativ poudaril enake možnosti. Vsi otroci morajo imeti po njegovih besedah enake možnosti za razvoj svojih potencialov. Kot eden od največjih problemov pa vidi nizke preživnine, kar bo treba urediti, meni.

"Nekatera podjetja se že zanimajo za to, da bi svojim zaposlenim ponudili aranžma štirih dni dela na teden ali šestih ur dela na dan, ampak je po trenutnem sistemu to ilegalno, tako da morajo kršit delovnopravno zakonodajo. To bomo kot prvo legalizirali, kot drugo bi pa radi tudi s spodbudami te prakse uvajali."



Luka Mesec

Postavili bodo še dva temelja socialne države, in sicer stanovanja in dolgotrajna oskrba. Do leta 2030 naj bi zagotovili vsaj 20.000 javnih najemnih stanovanj. Na področju dolgotrajne oskrbe pa želijo postaviti nov koncept te oskrbe, ki bo zunajinstitucionalna. Dom za starejše občane mora biti zadnja opcija, pred tem pa je treba poskrbeti za solidarnostno oskrbo, denimo za pomoč in oskrbo na domu.

"Stanovanja so polje, ki ga je država do zdaj popolnoma prepuščala trgu in zaradi tega imamo stanovanjsko krizo. Ljudje do stanovanj praktično ne morejo več dostopat. Če pa ga najamejo ali kupijo, pa to pomeni, da se odrečejo polovici svojih prihodkov, za 20, 30 let, samo zato, da imajo streho nad glavo."



Luka Mesec

Mesec bo sicer po tem, ko bo ustanovljeno novo ministrstvo za solidarno prihodnost, postal minister na tem ministrstvu, kandidat za vodenje ministrstva za delo pa je Simon Maljevac.