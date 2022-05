Ukrajina preiskuje 15.000 primerov domnevnih vojnih zločinov

Seznam osumljencev za vojne zločine zajema imena 600 posameznikov, vključno z najvišjimi predstavniki političnih in vojaških oblasti v Rusiji

Ukrajina preiskuje 15.000 primerov vojnih zločinov, ki naj bi jih zagrešile ruske sile od začetka vojne 24. februarja, je v Haagu sporočila ukrajinska generalna državna tožilka Irina Venediktova

© president.gov.ua

Ukrajina preiskuje 15.000 primerov vojnih zločinov, ki naj bi jih zagrešile ruske sile od začetka vojne 24. februarja, je v Haagu sporočila ukrajinska generalna državna tožilka Irina Venediktova. Več tisoč takšnih primerov so Ukrajinci zabeležili tudi v regiji Donbas, kjer v zadnjih tednih potekajo najhujši boji.

Venediktova je na novinarski konferenci ob srečanju tožilcev pojasnila, da ukrajinske oblasti nimajo dostopa do območij, ki so pod nadzorom ruskih sil, so pa zato opravile vrsto intervjujev z begunci in vojnimi ujetniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina tako preiskuje primere domnevnih premeščanj otrok in odraslih ljudi iz Ukrajine v različne dele Rusije, kot tudi primere mučenj, umorov civilistov in uničevanja civilne infrastrukture, je na sedežu evropskega urada za pravosodno sodelovanje Eurojust pojasnila Venediktova.

"Vsak dan se doda od 200 do 300 primerov vojnih zločinov."



Irina Venediktova,

ukrajinska generalna državna tožilka

Po njenih besedah je trenutno zaprtih 80 ljudi, ki jih sumijo vojnih zločinov na ozemlju Ukrajine, seznam osumljencev za vojne zločine pa zajema imena 600 posameznikov, vključno z najvišjimi predstavniki političnih in vojaških oblasti v Rusiji.

"Vsak dan se doda od 200 do 300 primerov vojnih zločinov," je še dejala Venediktova, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajina je od začetka ruske invazije zaradi vojnih zločinov obsodila tri posameznike. Dva ruska vojaka sta bila danes obsojena na 11 let in pol zapora zaradi obstreljevanja civilnih območij, minuli teden pa je sodišče v Kijevu 21-letnega ruskega vojaka Vadima Šišimarina, ki so mu sodili za umor neoboroženega civilista, obsodilo na dosmrtni zapor.

Svet Evropske unije je v začetku maja potrdil nova pravila, ki Eurojustu omogočajo zbiranje, hrambo in analizo dokazov o ključnih mednarodnih zločinih, kot so denimo vojni zločini. Eurojust od marca tudi podpira skupno preiskovalno ekipo EU, ki preučuje morebitne vojne zločine v Ukrajini.

