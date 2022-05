Ministri in ministrice potrjeni

Čez sito pristojnih odborov še zadnji ministrski kandidati nove Golobove vlade

Ministrski kandidati v TV Dnevniku

Pristojni parlamentarni odbori so po današnjih zaslišanjih zeleno luč prižgali še zadnjim kandidatom za ministre, in sicer za kmetijstvo Ireni Šinko, za infrastrukturo Bojanu Kumru, za delo Luki Mescu, za kulturo Asti Vrečko in za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. O listi ministrskih kandidatov bo DZ odločal na izredni seji v sredo.

Današnji dan v DZ sta s svojimi predstavitvami pred pristojnima odboroma začela kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko ter kandidat za infrastrukturnega ministra Bojan Kumer.

Ekonomska učinkovitost pridelave, varovanje okolja in socialna vzdržnost

Kmetovanje v Sloveniji mora biti po besedah Irene Šinko trajnostno s poudarkom na ekonomski učinkovitosti pridelave, varovanju okolja in socialni vzdržnosti. Na področju gozdarstva je treba povečati dodano vrednost lesa, na področju prehrane pa nadaljevati promocijo slovenske hrane.

Hrana mora biti po njenem prepričanju pridelana čim bolj lokalno, varno in na tradicionalen način, oskrba nemotena in z večjo dodano vrednostjo. Pri tem je pomemben učinkovit nadzor nad izvorom. Predelava pa mora biti okolju prijazna, podnebno nevtralna, ohranjati mora biotsko raznovrstnost.

Na področju gozdarstva si bo prizadevala, da gozdovi ostanejo odprti, ustrezno pa bo treba sankcionirati tiste, ki delajo škodo.

Zeleni prehod pa mora biti po mnenju Kumra ključno vodilo tako na področju infrastrukture kot energetike. V predstavitvi na parlamentarnem matičnem odboru je med drugim podčrtal potrebo po nadaljnji nadgradnji železnic, pospešku investicij s področja cestne infrastrukture in digitalizacijo v prometnih tokovih.

Energetska politika bo medtem po njegovih napovedih temeljila na spodbujanju investicij v obnovljive vire energije, pri čemer Kumer napoveduje pripravo posebnega zakona za favoriziranje obnovljivih virov, blažitvi energetske draginje skozi ciljno naravnane ukrepe, kjer bodo v ospredju najbolj ranljivi, ter ureditvi zdravih temeljev za pravičen prehod na obnovljive vire.

Kumer napoveduje tudi posodobitev nacionalnega energetskega podnebnega načrta in prenovo energetske zakonodaje.

Kandidat za ministra za delo Luka Mesec je v svoji predstavitvi poudaril, da se bo zavzemal za blaginjo za vse, ne le za peščico. Poudarek bo na boju proti revščini in prekarnosti, prav tako pa želi debirokratizirati postopke na socialnem področju.

"Naša socialna država in socialna ureditev se krhata, revščina je pereča med prejemniki socialne pomoči, invalidi, upokojenci in prekarci. Slednji nimajo nobenih delavskih pravic," je dejal. Na področju sociale bodo naročili ponovni izračun življenjskih stroškov, na tej podlagi pa bodo določali različne prejemke. Pri boju s prekarnostjo je medtem kot prvi ukrep napovedal okrepitev delovne inšpekcije.

Prizadevali si bodo, da bo pokojnina za polno delovno dobo vsaj 700 evrov neto. Minimalno plačo pa bi dvignili vsaj na 800 evrov.

Kandidatka za ministrico za kulturo Asta Vrečko je med prednostnimi nalogami izpostavila izgradnjo razvojne, sodobne in vključujoče kulturne politike, ureditev področja medijev in samozaposlenih ter okrepitev sistemskega vlaganja v kulturo.

Ker je po njenih besedah področje kulture zaznamovano z odsotnostjo sistematične kulturne politike in strateškega razmisleka, bodo njihove prioritete posvečene še razvoju vzdržnega sistema javnih razpisov, varovanju kulturne dediščine ter sistematični promociji kulture in umetnosti tudi na mednarodni ravni.

Kot pomembno nalogo je izpostavila tudi evalvacijo posledic epidemije, sprejetje programa sanacije ter ukrepov za revitalizacijo kulture in umetnosti.

Kandidat za ministra za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je med prvimi ukrepi napovedal pripravo jasne strategije za spopadanje z novimi valovi epidemije covida-19. Kot je pojasnil, bo del strategije predstavljen junija, v celoti pa bo pripravljena do 15. septembra.

Predstavil je tudi bodoče člane na ministrstvu. Mesta državnih sekretarjev bodo prevzeli stomatolog Tadej Ostrc, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik ter nekdanja strokovna vodja zdravstvene nege v enoti za anesteziologijo in ambulantni center v mariborskem kliničnem centru Aleksandra Lah Topolšek.

Kot je napovedal, se bodo z ekipo lotil tudi sistemske prenove zdravstvenega sistema, je napovedal na današnji predstavitvi pred odborom DZ. A pred tem bo, kot je dejal, sistem po dveletni epidemiji covida-19 treba ponovno zagnati, saj ta še vedno ne deluje s polno zmogljivostjo. V ta namen že pripravljajo interventni zakon.