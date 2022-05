Stanovanja v beograjskih nebotičnikih tudi prek 11.000 evrov na kvadratni meter

V Beogradu bodo gradili deset novih luksuznih nebotičnikov, visokih do 120 metrov

V Beogradu bodo gradili deset novih nebotičnikov, visokih do 120 metrov. Cene stanovanj v njih bodo po napovedih nepremičninskih agentov tudi več kot 11.000 evrov na kvadratni meter, je pisal srbski časnik Informer. Stanovanja v Beogradu na bolj zaželenih lokacijah danes stanejo od 3500 do 5000 evrov na kvadratni meter.

Vseh deset visokih stanovanjsko-poslovnih zgradb bodo gradili v predelu Novi Beograd, v sklopu kompleksov pa bodo tudi poslovni prostori, parki, šole, knjižnice, vrtci.

"Obstaja 13 kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati lokacije za gradnjo visokih objektov. Novi Beograd je del mesta, ki izpolnjuje vse kriterije," je za Informer povedal glavni beograjski urbanist Marko Stojičić in dodal, da se vlagatelji vse bolj zanimajo za gradnjo visokih zgradb.

Eden od novih nebotičnikov, ki jih bodo gradili, bo 120 metrov visoki Tempo, zraven njega pa bosta stala še dva manjša nebotičnika, visoka po sto metrov. V tem kompleksu bo okoli 300 stanovanj, velikih od 55 do več kot 200 kvadratnih metrov, na voljo pa bodo tudi vrtec, igralnica, trgovsko središče, kavarne, restavracije, kino, bazeni, fitnes in wellness centri, ateljeji, kozmetični saloni ter zdravstvene ordinacije.

Druga nova nebotičnika v Novem Beogradu bosta visoka po 100 metrov, v njunem sklopu pa bo tudi hotel iz hotelske verige Intercontinental s petimi zvezdicami in 220 sobami skupne površine 80.000 kvadratnih metrov.

Ob Donavi poleg tega gradijo še tri nebotičnike, ki bodo imeli 200 stanovanj in okoli 14.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, ter kompleks dveh nebotičnikov, v katerih bodo 604 stanovanja. Na voljo bodo dvosobna, trisobna, štirisobna in petsobna stanovanja ter 952 parkirnih mest.

Strokovnjaki za nepremičnine ocenjujejo, da bodo stanovanja v tem kompleksu zaradi privlačne lokacije stala tudi več kot 11.000 evrov.

Stanovanja v Beogradu so v zadnjem letu dosegle vrtoglave cene. V središču mesta novega stanovanja ni več mogoče kupiti za manj kot 3500 evrov na kvadratni meter, v Novem Beogradu pa so se cene povzpele celo do 5000 evrov na kvadratni meter, je pred kratkim poročal srbski spletni portal N1. Stara stanovanja so na prodaj za približno 2000 evrov na kvadratni meter.

"Pomanjkanje gradbenega materiala je vsem, ki so si ga zagotovili pravi čas, omogočil, da lahko zidajo in oblikujejo nove cene. Ko govorim o sprejemljivih cenah, to pomeni od 2000 do 2600 evrov na kvadratni meter, a takšnih cen ne morete več najti niti na obrobju Beograda," je za N1 povedal nepremičninski agent Kaća Lazarević.

Dodal je, da več kot 80 odstotkov kupcev kupuje stanovanja z gotovino.