ZDA bodo Ukrajini poslale mobilne raketne sisteme

Uradna odločitev naj bi bila objavljena že danes

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna se je odločila, da bo Ukrajini, ki se sooča z okrepljeno agresijo ruskih sil na vzhodu države, poslala na pomoč raketne sisteme srednjega dosega.

© Gage Skidmore / Flickr

Ukrajinci že nekaj časa prosijo za tovrstno oborožitev, saj nimajo odgovora na rusko bombardiranje in raketiranje od daleč. Biden je v ponedeljek dejal, da v Ukrajino ne bo pošiljal raketnih sistemov dolgega dosega, s katerimi bi lahko Ukrajinci dosegli Rusijo. Poslali bodo raketne sisteme dosega okrog 70 kilometrov.

Biden je novico o pošiljanju sodobnejših raketnih sistemov Ukrajini, s katerimi bodo lahko odgovarjali na napade v Ukrajini, potrdil v torek zvečer v komentarju v New York Timesu. Poleg tega bodo v Ukrajino poslali še več raketnih sistemov za uničevanje tankov javelin, oklepna vozila, helikopterji in rezervni deli.

"Ukrajine ne spodbujamo, da udari preko svojih meja. Nočemo podaljšati vojne samo zaradi tega, da se Rusiji povzroči bolečina."



Joe Biden,

ameriški predsednik

Ukrajinci Američanom zagotavljajo, da pomoči v raketah ne bodo izkoriščali za napade na cilje v Rusiji. Želijo le odgovoriti na rusko bombardiranje od daleč. Rakete naj bi najbolj koristile v regiji Doneck, kamor so Rusi sedaj skoncentrirali svojo ofenzivo bombardiranja in osvajanja ozemlja.

"Ukrajine ne spodbujamo, da udari preko svojih meja. Nočemo podaljšati vojne samo zaradi tega, da se Rusiji povzroči bolečina," je med drugim zapisal Biden.

Ameriška pomoč je nujna, če lahko Ukrajina upa, da bo kdaj pregnala okupatorja s svojega ozemlja, kar je tudi cilj mednarodne skupnosti, ki sodeluje v sankcijah proti Rusiji in v pomoči Ukrajini.

Ameriški kongres je pred kratkim potrdil 40 milijard dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, ki jo bo vlada namenjala sproti. Odkar je Vladimir Putin ukazal napad na Ukrajino, so ZDA tja poslale za okrog 4,5 milijarde dolarjev vojaške pomoči.

Danes bo objavljen doslej 11. sveženj ameriške vojaške pomoči, kar bo prvi iz 40 milijard dolarjev vrednega zakona. Ukrajince bodo morali tudi izuriti v uporabi novih raketnih sistemov.

Pri najnovejši pomoči naj bi šlo za mobilne raketne sisteme HIMARS, ki so nameščeni na tovornjakih. Ti lahko izstreljujejo tako rakete srednjega kot tudi dolgega dosega, tja do 300 kilometrov. Za zdaj nameravajo Američani poslati le rakete z dosegom do 70 kilometrov.

