Mestni prevozi za starejše in invalide odslej brezplačni

Pravico bodo uveljavljali z IJPP kartico

© arriva.si

Upokojenci, osebe, starejše od 65 let, invalidi in vojni veterani, ki imajo brezplačno vozovnico za javni promet na območju Slovenije, bodo mestni promet lahko odslej brezplačno uporabljali tudi v Kranju, na Jesenicah, v Kopru, Celju, Krškem in v Novem mestu. Pravico bodo uveljavljali z IJPP kartico.

Vsem upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, imetnikom evropske kartice ugodnosti za invalide in vojnim veteranom, ki že imajo rdečo kartico oziroma kartico IJPP (integriran javni potniški promet, op. p.) in vozovnico za območje Slovenije, se bo nova vozovnica za mestni promet zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom, so zapisali na Mestni občini Kranj.

V podjetju Arriva Slovenija, ki mestni potniški promet med drugim opravlja v Kranju, ob tem potnikom svetujejo, naj za zanesljiv zapis držijo kartico na terminalu od tri do pet sekund.

Na celjski občini so ob tem spomnili, da vozovnica IJPP uporabnikom nudi brezplačne prevoze tudi drugje, npr. z vlakom.

Upravičenci, ki doslej še niso uveljavljali pravice do vozovnice za območje Slovenije, lahko na enem od prodajnih mest oddajo vlogo za brezplačno vozovnico, pri čemer se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Prejeli bodo kartico in vozovnici za območje Slovenije in za vključene mestne prevoze. Cena rdeče IJPP kartice sicer znaša tri evre.

Pogodbo o poravnavi subvencije je z župani občin Celje, Jesenice, Kranj, Koper, Krško in Novo mesto minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec podpisal pred dobrim mesecem in izpostavil tudi okoljski vidik ukrepa. "Gre za relativno majhen znesek, ki ga državni proračun namenja, na drugi strani pa delamo velike simbolne korake," je dejal po podpisu pogodb.

Občina Velenje je bila iz podpisa izvzeta, saj tem kategorijam potnikov tam že nudijo brezplačen prevoz. Z mestnima občinama Ljubljana in Maribor je minister pogodbe podpisal že lani.