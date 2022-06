Zelenski: »Opustitev ruske nafte bo pospešila prehod na obnovljive vire energije«

Ukrajinski predsednik je poudaril, da poteze EU Rusijo puščajo "na stranskem tiru sodobnega gospodarstva"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je za rusko vojsko "vsaka norost popolnoma sprejemljiva"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek zvečer ostro obsodil ruski napad na kemično tovarno v obleganem mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine in ga označil za "norost". Ruske sile namreč že več tednov stiskajo obroč okoli mesta, po poročanju britanskih obveščevalnih služb pa naj bi v zadnjih dneh zasedle že večino mesta.

"Glede na to, da v Severodonecku poteka obsežna kemična proizvodnja, so napadi ruske vojske, vključno z letalskim bombardiranjem, naravnost nori," je glede na navedbe na spletni strani ukrajinskega predsednika sporočil Zelenski. Dodal je še, da "na 97. dan takšne vojne ni več presenetljivo, da je za rusko vojsko (...) vsaka norost popolnoma sprejemljiva".

Po podatkih britanskih obveščevalnih služb je Rusija po hudih spopadih zasedla že več kot polovico mesta Severodoneck. V zadnjih dveh dneh so se spopadi okrepili, Rusi so napredovali v središče mesta, v bojih pa so sodelovali tudi čečenski borci, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ruska vojska je poleg tega obstreljevala tudi mesto Slavjansk, ki leži približno 60 kilometrov zahodno od Severodonecka, je za ukrajinsko televizijo 24 Kanal dejal župan Slavjanska Vadim Lijak. O novih poskusih ruskih sil, da bi napredovale v smeri Slavjanska je davi poročal tudi generalštab ukrajinske vojske.

V podporo Ukrajini, ki se brani pred rusko agresijo, so voditelji EU sicer v ponedeljek sklenili dogovor o embargu na večji del ruske nafte, so pa po drugi strani neenotni glede prepovedi dobave plina iz Moskve.

Kljub temu da hitre prepovedi ruskega plina še ni na obzorju, je Zelenski izrazil hvaležnost za dosedanje ukrepe EU proti, po njegovem, "teroristični državi" Rusiji. "Pomembno je tudi razumeti, da bo opustitev ruske nafte in drugih fosilnih goriv s strani evropskih držav pospešila prehod na obnovljive vire energije," je poudaril Zelenski in dodal, da poteze EU puščajo Rusijo "na stranskem tiru sodobnega gospodarstva".

