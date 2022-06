Odkrili največjo rastlino na svetu

Pokriva več kot 180 kvadratnih kilometrov površine

Ob zahodni avstralski obali so znanstveniki odkrili največjo znano rastlino na svetu, ki pokriva več kot 180 kvadratnih kilometrov površine. Z genetskim testiranjem so ugotovili, da je velika zaplata morske trave v resnici ena sama rastlina, stara pa je okoli 4500 let, piše britanski BBC.

Ekipa znanstvenikov Univerze v Zahodni Avstraliji je na odkritje v zalivu Shark Bay na zahodu Avstralije, naletela po naključju. Njihov namen je bil razumeti genetsko raznolikost vrste posidonia australis, ki se pogosto pojavlja ob nekaterih delih avstralske obale.

Raziskovalci so zbrali poganjke iz celotnega zaliva ter preučili njihovo genetsko strukturo, s tem pa so skušali iz vsakega vzorca ustvariti "prstni odtis". Njihov cilj je bil ugotoviti, koliko rastlin sestavlja zaplato morske trave v zalivu.

"Odgovor nas je osupnil - bila je samo ena," je dejala Jane Edgeloe, glavna avtorica študije in pojasnila, da se je "samo ena rastlina (...) v zalivu Shark Bay razširila na več kot 180 kvadratnih kilometrih, kar pomeni, da je največja znana rastlina na Zemlji".

Po navedbah ene od raziskovalk, Elizabeth Sinclair, pa je rastlina tudi "zelo odporna, saj mora preživeti širok razpon temperatur in slanosti". Razmere, v katerih ta rastlina živi, bi bile sicer za večino drugih rastlin usodne, še piše BBC.