Janša predal premierske posle Golobu

Golobova vlada je na prvi seji sprejela sklep, da do naslednjega tedna pregleda vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1. januarja 2020 do danes

Janez Janša je posle vodenja države predal Robertu Golobu

Po izvolitvi in zaprisegi vlade v DZ je dosedanji predsednik vlade Janez Janša svojemu nasledniku na premierskem stolčku Robertu Golobu predal vladne posle.

Tretja vlada Janeza Janše je zaprisegla 13. marca 2020, do konca mandata pa je odločala na 385 dopisnih in 124 rednih sejah. Ekipa, ki jo je danes nasledila Golobova vlada, je v 810 dneh dela tako odločala na skupaj 509 dopisnih in rednih sejah oziroma je odločala na sejah v povprečju vsakega 1,6 dneva.

Približno dveletni mandat tretje Janševe vlade so med drugim zaznamovali boj z epidemijo covida-19 ter tedenski redni protesti civilne družbe, uperjeni zlasti proti posegom vlade v medije, obračunavanje z nevladnimi organizacijami, neupoštevanju zakonov ter nekaterim neustavnim protikoronskim ukrepom.

Ministri in ministrice nove Golobove vlade

Ministrsko ekipo nove vlade Roberta Goloba je DZ danes potrdil s 53 glasovi podpore. Vlada se je po primopredaji med dosedanjim in novim premierjem že sestala na svoji prvi seji, ki bo med drugim namenjena tudi najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem. Golobova vlada je na prvi seji sprejela sklep, da do naslednjega tedna pregleda vse (sporne) zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1.1. 2020 do danes.

Več kot 40 odstotkov je ministric

Vladno ekipo so podprli poslanci Svobode (ena od poslank je še vedno bolniško odsotna), SD, Levice in poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath (poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža se glasovanja ni udeležil).

Nova vladna ekipa bo tako kot dosedanja sprva štela 17 ministrov, trije bodo brez resorja. Po sprejetju predloga sprememb zakona o vladi, ki ga je SDS s predlogom za posvetovalni referendum začasno zaustavila, pa bo vlado po napovedih sestavljalo 20 ministrov, eden bo brez resorja.

Vseh 17 ministrov nove vlade je pred DZ že zapriseglo, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Golob je ob uvodni predstavitvi liste ministrskih kandidatov dejal, da so ekipo sestavili iz izkušenih politikov in strokovnjakov, saj da mora vlada biti takoj operativna, ker si ne more privoščiti 100 dni miru. Vlada je uravnotežena tudi po spolu, saj je več kot 40 odstotkov ministric, je poudaril. Izrazil je prepričanje, da bo vladna ekipa delala dobro.

Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so med ključnimi prioritetami nove ministrske ekipe izpostavile reševanje energetske in prehranske draginje ter reševanje posledic epidemije covida-19, kar bo nova vlada podedovala od prejšnje. Med izzivi prihodnosti so našteli tudi vprašanje javnega zdravstva, solarizacije in elektrifikacije države.

Tudi nadaljnjo razpravo so opozicijski poslanci v veliki meri namenili vprašanju kompetentnosti novih ministrov, koalicijski poslanci pa so nasprotno menili, da so novi ministri strokovni in izkušeni.

Tanjo Fajon bo v DZ nadomestil Jonas Žnidaršič

Zaradi imenovanj nekaterih poslancev DZ za ministre nove vlade bo prag DZ prestopilo nekaj novih poslancev. Predsednico SD Tanjo Fajon, ki bo v novi vladi prevzela zunanje ministrstvo, bo nadomestil televizijski voditelj Jonas Žnidaršič.

V SD bo poleg Fajonove od izvoljenih poslancev minister še dosedanji dolgoletni vodja poslanske skupine Matjaž Han, ki bo opravljal funkcijo gospodarskega ministra. V parlamentu ga bo zamenjal poslanec prejšnjega sklica DZ Soniboj Knežak.

Poslanca Gibanja Svoboda Mateja Arčona, ki bo v novi vladi minister brez resorja, vodil bo namreč urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, bi v parlamentarnih klopeh moral naslediti Danijel Bešič Loredan. A ker je tudi on kandidat za zdravstvenega ministra, bo namesto njega v parlament prišel nekdanji televizijski novinar Aleksander Prosen Kralj.

V Levici bi koordinatorja Luko Mesca, ki je najprej postal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, morala nadomestiti Asta Vrečko. A ker je Vrečko postala ministrica za kulturo, naj bi namesto nje v parlamentarne klopi sedel dosedanji strokovni sodelavec Levice Dan Juvan, a se mu obeta mesto državnega sekretarja na ministrstvu za delo, so poročali mediji. Tako naj bi poslanec Levice v DZ postal Milan Jakopovič.