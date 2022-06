Slovo Uroša Urbanije

Na čelo vladnega urada za komuniciranje prihaja Dragan Barbutovski

Uroš Urbanija, v času tretje Janševe vlade direktor Ukoma (Vladnega urada za komuniciranje)

© Luka Dakskobler

Nova vlada Roberta Goloba je na svoji prvi seji razrešila direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo in na njegovo mesto za vršilca dolžnosti imenovala Dragana Barbutovskega. Mandat Urbanije so med drugim zaznamovali neplačevanje javne službe STA in pristranske analize dela novinarjev RTVS.

Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma Barbutovski je bil doslej direktor slovenskega British Councila.

Urbanija se je medtem na družbenem omrežju Twitter zahvalil prejšnjemu predsedniku vlade Janezu Janši za povabilo k sodelovanju v vladi. Njegovo vodenje vladnega urada za komuniciranje je sicer med drugim zaznamovalo obdobje več kot 300 dni prekinjenega financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA). Ukom pa je v zadnjim mesecih pripravljal tudi za mnoge sporne in pristranske analize poročanja novinark in novinarjev Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Mandat vlade Janeza Janše je sicer v veliki meri minil v znamenju boja z epidemijo covida-19, ene pogostejših kritik pa so bile sicer kritike na račun komuniciranja o (nemalokrat neustavnih) protikoronskih ukrepih.

Mediji so v zadnjih tednih sicer večkrat ugibali, ali bi utegnil Urbanija postati novi direktor Televizije Slovenija, a ga med pravilno prijavljenimi kandidati na zadnjem razpisu ni bilo.