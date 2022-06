(Zlo)raba tekočih poslov

Odhajajoči minister za okolje Andrej Vizjak je dosegel, da je vlada (ponovno, po sodni odpravi) dala zeleno luč za gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice. A dosegel je tudi, da je vlada ta ponedeljek v Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, ki so si ga v Brežicah omislili energetiki v družbi HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, kjer je Vizjak delal pred ministrovanjem in ki gradi hidroelektrarno Mokrice. Gre za Center obnovljive energije, za katerega je Janševa vlada v času tekočih poslov zagotovila 1,5 milijona evrov iz sklada za podnebne spremembe in ki bo »namenjen izboljšanju rednega delovnega procesa družbe HESS«.

© Borut Krajnc