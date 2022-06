Janševi vladi očitno ni uspelo razdeliti lani naročenih 80 tisoč medalj

Medalje ob 31. obletnici osamosvojitve

Spominska medalja, ki so jo med drugim dobile tudi osnovne šole

© Facebook, OŠ Jelšane

Iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom) jim je pred dnevi po desetih dnevih vendarle uspelo odgovoriti, kdo je dobavljal plakete in spominske medalje, ki so jih množično podeljevali ob 30-letnici samostojne in neodvisne države. Pred slabim mesecem so o prejetju plakete in medalje poročale nekatere osnovne šole. A očitno je pri razdeljevanju nekaj zmede, saj so z Ukoma vprašanje, ali so plakete in medalje podelili vsem osnovnim in srednjim šolam, preusmerili na ministrstvo za izobraževanje, od tam pa so klicali, da o plaketah in medaljah ne vedo nič.

Iz Ukoma so nato poslali nejasen odgovor o prejemnikih plaket in medalj ter bolj jasen odgovor, pri kom so naročili izdelavo.

Medalje in plakete, ki so jih očitno prejele tudi osnovne šole, sodijo pod odlok o spominski medalji »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«. Janševa vlada ga je sprejela maja lani in z njim najprej določila, da se medalje podelijo do konca leta 2021, in sicer živečim vojnim veteranom, ki so sodelovali »v pripravah, razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1991«, ter drugim slovenskim in tujim državljanom in organizacijam za »pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30 letih«. A očitno jim do konca leta 2021 vseh naročenih medalj ni uspelo razdeliti, zato je Janševa vlada že sredi decembra lani popravila odlok in kot nov skrajni datum za razdelitev medalj določila konec marca letos. Toda očitno se tudi to ni izšlo, saj je na začetku aprila odlok popravila še enkrat in kot rok za razdelitev medalj določila čas do konca decembra letos. Torej je zdaj že nekdanja Janševa vlada ob 30. obletnici osamosvojitve naročila toliko medalj, da jih podeljuje še v 31. letu po osamosvojitvi.

In koliko medalj so naredili in očitno še ne razdelili? »80.000 kosov medalj s šatuljami« je določal javni razpis, ki ga je 1. julija lani objavil generalni sekretariat vlade. Sredi poletja se je prijavil le en ponudnik, podjetje 3kem, poslovno svetovanje, d. o. o., iz Škofij, ki je za posel nazadnje dobilo 364 tisoč evrov. Portal Necenzurirano je že pred meseci posredno nakazal domnevno povezavo omenjenega podjetja v lasti Uroša in Saša Krmaca z Rajkom Janšo, bratom zdaj že nekdanjega premiera. Rajko Janša je poznanstvo potrdil. Baza Erar razkriva, da je bilo obdobje Janševe vlade nadvse ugodno za podjetje 3kem; v tem času je od države in državnih podjetij dobilo za 583 tisoč evrov poslov ali 94 odstotkov vseh v času obstoja.

Vlada se pri medaljah ni ustavila. Ukom je potrdil, da je bilo do 25. maja letos za požrtvovalnost v boju proti covid-19 izdelanih in komisijsko podeljenih 10.030 kosov spominskih znakov s pripadajočimi listinami. Znake je izdelalo invalidsko podjetje DVZ Ponikve, d. o. o., iz baze Erar pa je razvidno le eno Ukomovo nakazilo 3294 evrov.