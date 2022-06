Biden: »Nekaj je treba storiti«

Ukrepi proti orožju

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek zvečer v nagovoru Američanom pozval zvezni kongres, naj stori nekaj, da se konča niz pokolov otrok s strelnim orožjem. Biden je prejšnji teden obiskal prizorišče pokola v šoli v teksaškem Uvaldeju, kjer je 18-letnik pobil 19 otrok in dve učiteljici.

V ZDA otroci pridejo lažje do orožja kot do alkohola, orožarski lobi in republikanski politiki pa preprečujejo zakonodajo, ki bi uvedla malce večji nadzor nad epidemijo.

"Nedolžne žrtve padajo v učilnicah, ki se spreminjajo v bojišča. Ko sem bil v Uvaldeju, sem pomislil, koliko drugih šol, drugih vsakdanjih krajev po ZDA je postalo prizorišče pobojev, bojišč tu v Ameriki," je dejal Biden in pozval kongres, naj "za božjo voljo stori nekaj, karkoli".

"Po Columbinu, Sandy Hooku, Charlestonu, Orlandu, se ni zgodilo nič. Tokrat to ne sme biti enako, nekaj je treba storiti," je dejal Biden med opisom preteklih prizorišč množičnih strelskih pobojev.

Biden je imel nagovor pred 56 svečami, ki so simbolizirale zvezne države in ozemlja ZDA. Poudaril je, da je tudi pokojni konservativni sodnik Antonin Scalia, ki ga časti ameriška desnica, dejal, da pravica do orožja v ZDA ni neomejena in da nikoli ni bila.

Demokratska večina v predstavniškem domu je pripravila predlog orožarske reforme, vendar bo ta propadla v senatu, ker demokrati nimajo zadostne večine. Republikanci se sicer na videz pogajajo o spremembah zakonov glede orožja, vendar bodo prenehali takoj, ko se bo ogorčenje po zadnjem pokolu otrok utišalo.

To so prizori, ki se vrtijo zadnjih 20 let. Po pokolu v Uvaldeju je imel orožarski lobi NRA svojo letno skupščino v Teksasu, kjer so se ponavljale trditve, da ni orožje tisto, ki ubija, ampak ubijajo ljudje. Bivši predsednik Donald Trump je celo dejal, da bi morali imeti še več orožja v šolah.

New York potrdil prepoved nakupa polavtomatskih pušk mlajšim od 21 let

Kongres ameriške zvezne države New York je v četrtek potrdil predlog zakona o prepovedi nakupa ali posedovanja polavtomatskih pušk mlajšim od 21 let. Predlog zakona, ki ga bo podpisala demokratska guvernerka Kathy Hochul, je neposredna posledica zadnjih množičnih strelskih pohodov v ZDA.

Pred slabimi tremi tedni je 18-letni rasist v Buffalu v državi New York pobil deset temnopoltih oseb, pred dobrim tednom dni pa je prav tako 18-letnik v Teksasu v osnovni šoli pobil 19 otrok in dve učiteljici. Oba morilca sta orožje kupila povsem legalno.

Newyorški zakon bo od kupcev polavtomatskih pušk zahteval orožarsko dovoljenje, kar je doslej potrebno le za pištole. Polavtomatske puške so priljubljeno sredstvo za izvajalce množičnih strelskih pobojev. Newyorški zakon ne uvaja nobenih omejitev za navadne puške, ampak le za polavtomatske, ki bodo poslej glede omejitev izenačene s pištolami.

Newyorški kongres pripravlja tudi druge zakone, med drugim omejitev civilnih nakupov neprebojnih jopičev, novo prodano orožje pa bo moralo imeti posebne mikro-pečate, s pomočjo katerih bodo policisti lažje sledili orožju in nabojem, izstreljenimi iz tega orožja.

Predlog zakona je bil v newyorškem kongresu potrjen po strankarski ločnici. Demokrati so bili za, republikanci pa proti. New York se s tem sicer šele pridružuje državam kot so Havaji, Illinois, Vermont, Washington in po pokolu na srednji šoli v Parklandu tudi Florida, kjer morajo biti kupci polavtomatskega orožja stari najmanj 21 let.

Zakon bo nemudoma predmet tožb in verjetno ga čaka sčasoma podobna usoda kot zakon Kalifornije, ki je prepovedala prodajo polavtomatskega orožja mlajšim od 21 let, vendar pa je zvezno prizivno sodišče razsodilo, da je neustaven. Zadnjo besedo pri vseh podobnih zakonih bo imelo vrhovno sodišče ZDA, kjer trenutno prevladujejo podporniki orožja.

