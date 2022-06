Tožba SDS proti Rudiju Rizmanu neutemeljena

Višje sodišče v Ljubljani je zdaj pritrdilo presoji sodišča prve stopnje, ki je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek SDS

Rudi Rizman

Ogrožena akademska svoboda je v tretjem mandatu Janeza Janše dosegla svoj vrhunec v pregonu profesorja dr. Rudija Rizmana, enega izmed 150 akademikov in intelektualcev, ki smo februarja 2020 objavili pismo, v katerem svarimo pred avtoritarno oblastjo. Vse zlovešče napovedi iz pisma so se žal kasneje uresničile.

Zaradi dveh stavkov v Odmevih se je stranka SDS odločila, da preganja profesorja Rizmana na sodišču. Toda Višje sodišče v Ljubljani je zdaj pritrdilo presoji sodišča prve stopnje, ki je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek SDS in njenega predsednika Janeza Janše za preklic izjave in odškodnino 8.000,00 EUR.

Rudi Rizman v oddaji Odmevi na TV Slovenija

Višje sodišče v Ljubljani je presodilo, da gre pri izjavi zaslužnega profesorja ddr. Rudija Rizmana, ki jo je dal za Odmeve ob sestavljanju Janševe vlade, in je govorila o financiranju SDS s strani madžarskega režima, za dopustno kritiko delovanja (te) politične stranke. Kot opozarja Višje sodišče, se Rizmanova izjava nanaša na politično razpravo, ki je bila v največjem javnem interesu. Višje sodišče je skladno s sodno prakso Ustavnega sodišča in ESČP presodilo, da je »malo prostora za omejitev svobode izražanja, kadar pride do trka ugleda politične stranke in pravice posameznika do svobode izražanja. To še toliko bolj v primerih, kadar izjavo poda predstavnik civilne družbe.« Akademikova kritika financiranja SDS je bila utemeljena na obširnem medijskem poročanju o financiranju SDS in o medijih, ki so povezani z SDS, pa tudi na preiskavah NPU in parlamentarne komisije Državnega zbora, kar vse po presoji Višjega sodišča daje zadostno dejstveno podlago njegovi kritiki politične stranke SDS.

Sodbi obeh sodišč predstavljata pomembno sporočilo posameznikom_icam oz. in civilni družbi, da je v demokratičnih ureditvah dopustno kritizirati oblast in da se kritiki pri tem ne bi smeli bati povračilnih ukrepov. Enako pomembno je tudi, da to sporočilo slišijo in razumejo tako tisti, ki so na oblasti ali si prizadevajo priti na oblast. SDS mora sedaj ddr. Rizmanu tudi povrniti stroške postopka.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**