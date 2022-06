Rusija trdi, da je uničila vzhodnoevropska oklepna vozila

Kot so sporočili iz Moskve, so bili v raketiranju Kijeva uničeni tanki T-72 in druga vojaška oprema, ki so jo Ukrajini dobavile vzhodnoevropske države

Ruska vojska je danes potrdila raketne napade na ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot so sporočili iz Moskve, so bili v raketiranju Kijeva uničeni tanki T-72 in druga vojaška oprema, ki so jo Ukrajini dobavile vzhodnoevropske države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenkova je bila oprema, ki so jo uničili, v tovarni za popravilo železniških vagonov.

"Visoko natančne rakete dolgega dosega, ki so jih izstrelile ruske vesoljske sile na obrobje Kijeva, so uničile tanke T-72 iz vzhodnoevropskih držav in druga oklepna vozila, ki so bila v hangarjih za popravilo železniških vagonov," je dejal Konašenkov.

Ukrajinsko prestolnico je davi pretreslo več eksplozij v mestnih četrtih Darnitski in Dniprovski, je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Po podatkih ukrajinskega generalštaba so ruske sile davi izstrelile več raket na Kijev in njegova predmestja, pri tem je bila prizadeta vojaška in civilna infrastruktura.

Potem ko je Moskva opustila napad na prestolnico in se osredotočila na vzhodno Ukrajino, se je v zadnjih tednih v Kijevu ponovno vzpostavil relativni mir. Današnji napad je bil prvi takšen napad na prestolnico po 28. aprilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ruske vojske so v raketnih napadih uničili tudi več ciljev v regiji Doneck, med drugim v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V napadih ruskega letalstva so bila uničena tudi skladišča streliva ter zbirne in poveljniške točke.

Med drugim so se v zadnjih dneh pojavile navedbe, da je Rusija zavzela večino mesta Severodoneck, a so popoldne ukrajinske lokalne oblasti sporočile, da Ukrajinci nadzirajo polovico mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

