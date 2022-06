WHO: »Zelo verjetno je, da bodo primere odkrile tudi druge države in da se bo virus še naprej širil«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) potrdila 780 primerov opičjih koz v 27 državah

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je doslej potrdila 780 primerov opičjih koz v 27 državah po svetu. Ti podatki ne vključujejo okužb v afriških državah, kjer virus velja za endemičnega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Organizacija je navedla, da je podatek o 780 primerih verjetno podcenjen. "Zelo verjetno je, da bodo primere odkrile tudi druge države in da se bo virus še naprej širil," je dodala WHO.

WHO je pri tem ohranila zmerno stopnjo tveganja na svetovni ravni, vendar je opozorila, da bi tveganje za javno zdravje lahko postalo veliko, če bi ta virus izkoristil priložnost in se v neendemičnih državah uveljavil kot razširjen človeški patogen.

Zdravila za opičje koze ni, simptomi pa običajno izzvenijo po dveh do štirih tednih in običajno niso smrtni.

Opičje koze, ki so v primerjavi s sorodnimi črnimi kozami manj huda bolezen, so endemične v nekaterih državah zahodne in srednje Afrike, od maja pa so jih zaznali tudi v drugih državah, tudi v Evropi.

Bolezen se širi s tesnejšim neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženih, tipična simptoma pa sta visoka vročina in pojav izpuščajev.

