Pirkovič kot neuradni komunikator ugrabljenega vodstva RTV Slovenija

Vse, kar je potrebno vedeti o novi paradni oddaji Panorama

Igor Pirkovič in Janez Janša na shodu v podporo Ukrajini, ki ga je neformalno organizirala SD

Igor Pirkovič se poskuša tudi v vlogi neuradnega komunikatorja ugrabljenega vodstva javnega servisa in tokrat je v skrčeni povedal vse, kar je potrebno vedeti o novi paradni oddaji Panorama. Tisti, s katero se je politična linija nastavljencev na RTV Slovenija odločila spodnesti informativni program na prvem sporedu TVS in ga demontirati, kolikor se da. Njegovo čudenje na tviterju je izjemno zgoščeno in kratko, toda kot kakšen semantični emblem nosi v sebi ključno sporočilo. Kajti če Panorama »pa izgleda«, kar se nanaša na voditeljico Lizo Praprotnik, s tem nehote odkrito priznava, kaj moramo šteti za njen presežek.

Mačistično nebrzdani urednik MMC RTV Slovenija, čigar odstop zahtevajo stavkajoči novinarji v pogajanjih z vodstvom, po vsem sodeč zaenkrat neuspešno, je s tem »izgled« voditeljice razglasil za ključen element ali celo uspeh oddaje. Ob odsotnosti analitičnega komentarja si verjetno bolj odkritega priznanja, da je to vse, kar smemo pričakovati od nekakšnega »Sveta na kanalu dva«, skoraj ni mogoče predstavljati.

S fanfarami so nam dolge mesece napovedovali presežek vseh presežkov, zanj dobili najboljši termin in rezervirali veliko sredstev za realizacijo, nato pa začetek predvajanja odlagali iz meseca v mesec. Ni bilo časa, vmes so morali rušiti obstoječi program. Še dobro, ker si klavrnega infotainment pristopa, zapakiranega v atraktivno grafično podobo in mizansceno, čemur so dodali tabloidne naracijske elemente, resen gledalec pač ni želel. Panorama sicer ni edino, kar so obljubili, toda zaenkrat stavijo predvsem nanjo in zanimivo bo analizirati njeno gledanost. V tem smislu čakamo na odziv stavkovnega odbora, kajti del njegovih zahtev je depolitizacija javnega zavoda.

Če se je še ena voditeljica Panorame Andreja Gregorič nedavno pritoževala, da jo blatijo in žalijo celo lastni kolegi, ker je zgolj sprejela nov »profesionalni izziv«, toda pri tem zamolčala, da je njen izziv del še večjega projekta uničenja informativnega programa na prvem kanalu, je Pirkovič diskreditacijo požrtvovalno zamenjal za pohvalo. Toda kakšno?

Več kot jasno seksistično. Dobrohotni (benevolentni) seksizem hvali, ne graja, se ženskam dobrika in jim laska, da jim je nerodno. Toda tokrat je res nerodno predvsem nam, gledalcem in plačnikom RTV prispevka, zaradi prepoznavne neokusnosti avtorja himne SDS, velikega domoljuba in pesnika. Kakor da se Pirkovič ni mogel ustaviti, da ne bi skozi svoj seksizem pokazal pripadnost patriarhalni ideologiji oblastnikov, ki so se proti svoji volji morali nedavno posloviti. Kakor da se na javni radioteleviziji za nas ne trudijo s kvalitetnim programom, ampak s svojim mačističnim odnosom do žensk.

Paralelni informativni program je potemtakem morda zamišljen kot ideološka operacija: opazovati moramo, kako v njem ženske izgledajo. Samo za to gre.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**