»Ker se taktika Rusije spreminja, mora tudi naša podpora Ukrajini biti drugačna«

Velika Britanija bo Ukrajini poslala raketne sisteme dolgega dosega

Britanski obrambni minister Ben Wallace

© Arron Hoare / Flickr

Britanske oblasti so danes sporočile, da bodo po vzoru ZDA Ukrajini poslale raketne sisteme M270 dolgega dosega za večkratno izstrelitev in ji tako pomagale pri obrambi pred rusko agresijo. S tem so se britanske oblasti uprle svarilom ruskega predsednika Vladimirja Putina pred dobavo tovrstnega orožja Kijevu.

Britanski raketni sistem za večkratno izstrelitev lahko v eni minuti izstreli 12 raket in z veliko natančnostjo zadene cilje na razdalji do 80 km, kar je veliko dlje od artilerije, ki jo ima Ukrajina trenutno v lasti. Britansko obrambno ministrstvo dodaja, da bodo ukrajinske sile v Veliki Britaniji usposabljali za uporabo raketnega sistema.

Ob predstavitvi najnovejše pomoči Ukrajini je obrambni minister Ben Wallace vztrajal, da morajo zahodni zavezniki Ukrajini še naprej dobavljati orožje, da bi ji omogočili zmago v vojni proti ruskim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Velika Britanija podpira Ukrajino in prevzema vodilno vlogo pri oskrbi njenih junaških vojakov s ključnim orožjem, ki ga potrebujejo za obrambo svoje države. Ker se taktika Rusije spreminja, mora tudi naša podpora Ukrajini biti drugačna," je dejal v izjavi. Pri tem je dodal, da bo raketni sistem za večkratno izstrelitev Ukrajini omogočil boljšo zaščito pred rusko uporabo artilerije dolgega dosega.

London je Ukrajini doslej namenil že več kot 874 milijonov evrov vojaške podpore, vključno s sistemi zračne obrambe, več tisoč protitankovskimi raketami in različnimi vrstami streliva, več sto oklepnimi vozili in drugo opremo.

Tudi ZDA so prejšnji teden napovedale, da bodo Kijevu predale svoj raketni sistem, znan kot himars, ki lahko hkrati izstreli več natančno vodenih raket ter je po dosegu in natančnosti prav tako boljši od obstoječih sistemov, ki jih ima Ukrajina. Vendar pa je ameriški predsednik Joe Biden izključil možnost, da bi ji dobavil sisteme, ki bi lahko dosegli Rusijo, kar je sicer Kijev večkrat zahteval.

Poteza ZDA je že razjezila Moskvo, ruski predsednik pa je v nedeljo zagrozil, da bo razširil seznam ciljev, ki jih bo Rusija napadla v Ukrajini, če bodo zahodne države Kijevu poslale orožje dolgega dosega.