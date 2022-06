»Naša vlada se bo odločno in ostro odzvala na vse provokacije Severne Koreje«

Južna Koreja in ZDA sta danes izstrelili osem balističnih raket kot odgovor na izstrelitev raket kratkega dosega Severne Koreje v nedeljo

Južna Koreja in ZDA sta danes izstrelili osem balističnih raket kot odgovor na izstrelitev raket kratkega dosega Severne Koreje v nedeljo. Gre za že drugo takšno skupno demonstracijo moči zaveznic pod vodstvom novega južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola, ki je obljubil ostrejši odnos do Pjongjanga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaška štaba Južne Koreje in ZDA sta sporočila, da sta zaveznici v jutranjih urah izstrelili osem balističnih raket na cilje v Vzhodnem morju, znanem tudi kot Japonsko morje.

Deset minut trajajoča izstrelitev se je zgodila le dan po tem, ko je Severna Koreja prav tako izstrelila osem balističnih raket kratkega dosega. Pjongjang je sicer rakete izstrelil po koncu tridnevnih vojaških vaj ameriške in južnokorejske mornarice v Filipinskem morju, na katerih je sodelovala tudi ameriška letalonosilka USS Ronald Reagan.

"Naša vojska odločno obsoja vrsto severnokorejskih provokacij z balističnimi izstrelki in jo odločno poziva, naj nemudoma preneha z dejanji, ki povečujejo vojaške napetosti na polotoku," je sporočila južnokorejska vojska.

Današnje izstrelitve so že druga takšna skupna demonstracija moči zaveznic pod vodstvom novega južnokorejskega predsednika, ki je obljubil ostrejši odnos do Pjongjanga. "Naša vlada se bo odločno in ostro odzvala na vse provokacije Severne Koreje," je danes dejal Yoon.

Prejšnji mesec sta Seul in Washington izvedla skupne izstrelitve, potem ko je Pjongjang izstrelil tri balistične rakete, vključno z domnevno medcelinsko balistično raketo.

Od začetka letošnjega leta je Severna Koreja izvedla več kot deset preizkusov orožja, zadnjega 25. maja.

Pjongjang je sicer kljub uničujočim gospodarskim sankcijam podvojil prizadevanja za nadgradnjo svojega oborožitvenega programa, predstavniki držav in analitiki pa opozarjajo, da se režim pripravlja na nov jedrski poskus.

XgkFmVr5a6Q

PCqKnVJFIug