V Sloveniji doslej potrdili šest okužb z virusom opičjih koz

Tveganje za okužbo za splošno prebivalstvo je nizko

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je do danes prejel šest prijav potrjenih okužb z virusom opičjih koz z blažjim potekom bolezni, so objavili na spletni strani NIJZ.

Na NIJZ so pripravili navodila za okužene z virusom opičjih koz, ki se zdravijo v domači oskrbi. Slednji naj ostanejo doma, omejijo stike in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni v obdobju, ki ga določi zdravnik in načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Simptomi običajno izzvenijo po dveh do štirih tednih in običajno niso smrtni. Navodila so pripravili tudi za tesne stike okuženih.

Tveganje za okužbo za splošno prebivalstvo je nizko.

Prvi primer opičjih koz v Sloveniji so pri moškem, ki je pripotoval s Kanarskih otokov, potrdili v 24. maja. Simptome je razvil po vrnitvi domov. Dan kasneje so potrdili drugi primer okužbe, tudi takrat pri osebi, ki je pripotovala iz Španije.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je doslej potrdila 780 primerov opičjih koz v 27 državah po svetu, a menijo, da je zelo verjetno število okužb po svetu višje. Ti podatki ne vključujejo okužb v afriških državah, kjer virus velja za endemičnega, je v nedeljo poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Opičje koze, ki so v primerjavi s sorodnimi črnimi kozami manj huda bolezen, so endemične v nekaterih državah zahodne in srednje Afrike. Bolezen se širi s tesnejšim neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženih, tipična simptoma pa sta visoka vročina in pojav izpuščajev.

Nedavno je bilo odobreno cepivo, ki ščiti pred okužbo z virusom opičjih koz, a je še nedostopno širši javnosti. Dobro zaščito pred okužbo sicer nudi tudi cepivo proti črnim kozam.