»Obstajajo verodostojna poročila, da Rusija krade ukrajinsko žito in ga prodaja za lasten dobiček«

Ameriški državni sekretar Blinken je obenem opozoril, da Moskva blokira izvoz ukrajinskih pridelkov iz pristanišč

Ameriški državni sekretar Anthony Blinken

© Flickr

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek poročila o tem, da Rusija krade ukrajinsko žito in ga nato prodaja za lasten dobiček, označil za verodostojna. Hkrati je opozoril, da Moskva vseeno blokira izvoz ukrajinskih pridelkov iz pristanišč in njihovo deblokado pogojuje z odpravo sankcij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obstajajo verodostojna poročila, da Rusija krade ukrajinsko žito in ga prodaja za lasten dobiček. Zdaj pa Moskva kopiči tudi svoj izvoz hrane," je na konferenci zunanjega ministrstva o vprašanjih prehranske varnosti dejal Blinken in predstavil razloge za strm porast svetovnih cen pšenice in drugih žit.

Poudaril je, da ruska mornarica še naprej preprečuje izvoz ukrajinskih pridelkov iz črnomorskega pristanišča v Odesi. "V silosih blizu Odese je ujetih približno 20 milijonov ton pšenice, ladje, dobesedno polne žita, pa so zaradi ruske blokade obtičale v pristanišču," je dejal.

Pri tem je opozoril, da gre za namerno strategijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, s katero želi prisiliti preostali svet, da popusti in odpravi sankcije proti Rusiji. "Z drugimi besedami, gre za izsiljevanje," je še dodal.

Časnik New York Times je medtem v ponedeljek poročal, da je iz pristanišč pod nadzorom Rusije odplulo več tovornih ladij z ukradenim ukrajinskim žitom. ZDA naj bi o tem že opozorile 14 držav, večinoma v Afriki, saj so mnoge od njih odvisne od uvoza žita in se soočajo s pomanjkanjem hrane.

8mBIWD59ZJ0