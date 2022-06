Zelenski prepričan, da bo Ukrajina sprejeta v EU

Ukrajinski predsednik meni, da to ne bo zgolj pomembna odločitev za Ukrajino, temveč tudi za Evropo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prepričan, da bo Ukrajina v naslednjih tednih dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Medtem ko so druge članice podprle status kandidatke, pa je nemška vlada še vedno zadržana. Zelenski je zato v Berlin poslal posebnega odposlanca, ki se bo z nemško vlado pogovarjal o možnostih članstva.

"To ne bo pomembna odločitev samo za Ukrajino, ampak za celoten evropski projekt," je v svojem dnevnem video nagovoru v ponedeljek dejal Zelenski in pri tem dodal, da bo od tega, kaj se bo zgodilo, odvisna prihodnost EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Evropska komisija se namerava v kratkem odločiti, kako najbolje ravnati v zvezi z ukrajinsko prošnjo za članstvo, ki je bila vložena kmalu po tem, ko je Rusija konec februarja začela obsežno invazijo na svojo sosedo.

Nemški kancler Olaf Scholz pa je dal jasno vedeti, da Ukrajini ne bi smeli odobriti bližnjice do članstva v EU, in medtem ko so druge države EU že izrazile podporo ukrajinskemu statusu kandidatke, je nemška vlada še vedno zadržana.

Zato je Zelenski svojega ministra za komunikacije in razvoj ozemlja Oleksija Černišova poslal kot posebnega odposlanca v Berlin, da bi tam predstavil ukrajinske načrte za pristop k EU. Kijev še vedno upa, da bodo voditelji 27 držav članic na vrhu EU, ki bo potekal 23. in 24. junija, Ukrajini podelili status kandidatke.

"EU bi morala sprejeti Ukrajino. Ne pričakujemo pristopa skozi zadnja vrata, niti ne pričakujemo hitre poti za Ukrajino," je pred srečanjem v Berlinu dejal Černišov in dodal, da Kijev ni zainteresiran za nobeno drugo obliko partnerstva z EU, razen za polnopravno članstvo.

Ukrajinski minister se namerava danes in v sredo med drugim sestati z vodjo kanclerskega urada Wolfgangom Schmidtom, ministrico za razvoj Svenjo Schulze, kmetijskim ministrom Cemom Özdemirjem in zaradi odsotnosti zunanje ministrice Annalene Baerbock z njenim državnim sekretarjem Tobiasom Lindnerjem.