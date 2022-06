»Prenova sistema obrambe Slovenije«

Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo za preklic nakupa oklepnikov

Nekdanji obrambni minister Matej Tonin

© Arhiv Mladine

Civilno družbene skupine, združene v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo, so s posebno izjavo podprle novo vlado in ministra za obrambo Marjana Šarca, da izvedejo vse potrebno za preklic nabave 45 oklepnikov boxer 8x8. Ob tem se sprašujejo, ali majhna država, kot je Slovenija, potrebuje tako velike tarče, kot so omenjeni oklepniki.

Pod pismo so podpisani predstavniki Foruma za demokracijo, Alternativne akademija ter Gibanja za družbeno odgovornost, ki so podpis skoraj pol milijardne obveze s strani takrat že odhajajočega obrambnega ministra Mateja Tonina označili kot škandalozno gesto, s katero je tako novo vlado kot civilno družbo po njihovem mnenju postavil pred povsem nepotrebno dilemo.

"Trenutna dogajanja, ki jih določa ruska agresija na Ukrajino, seveda sprožajo pomembna vprašanja o pomenu varnosti in razsežnostih vojaške sestavine države. Menimo, da gre za položaj, ki zahteva temeljit premislek in konceptualno prenovo sistema obrambe Republike Slovenije," so zapisali v pismu. Nakup velikega števila oklepnikov bi po njihovi oceni prejudiciral koncept obrambe, ki bi se šele moral oblikovati.

Ob tem poudarjajo, da se v vsaki od pridruženih organizacij zlasti kot družboslovci spoznajo tudi na strokovno problematiko vojskovanja, oboroževanja in varnosti, oklepniki pa naj bi bili neprimerni za rabo na goratih terenih ter tako neuporabni za obrambo države, kot je Slovenija. Nenazadnje se tudi Avstrija in Švica po navedbah podpisnikov pisma za njih nista odločili. Dodajajo, da je "koncept" nameravanega nakupa predvsem simptom vsiljevanja zamisli o militarizaciji družbe.

Podpisniki pisma zatrjujejo, da se ne zavzemajo za siromašenje Slovenske vojske, pač pa nasprotno, menijo namreč, da je treba najprej poskrbeti za ljudi, ki opravljajo vojaški poklic - tako v materialnem smislu kot za njihovo čim višjo usposobljenost za delovanje na podlagi koncepta obrambe, ki je ustrezen za takšno državo kot je Slovenija.

"Na podlagi izkušenj vemo, da se je koncept teritorialne obrambe v Sloveniji izkazal najprej kot narodno osvobodilni boj v drugi svetovni vojni in drugič v slovenski osamosvojitveni vojni. Ni dvoma, da je ta koncept treba posodobiti in dodatno premisliti o realnih možnostih in potrebah Slovenije za hipotetično obrambno delovanje, vendar tega ne kaže začeti z nepremišljenim in zelo dragim nakupom oklepnikov, kar bi hromilo druge rešitve," so zapisali.

Ob tem dodajajo, da Slovenija potrebuje opremo za udeležbo vojakov predvsem v misijah Združenih narodov in v drugih mednarodnih misijah, vendar bi načrtovana nabava oklepnikov močno presegla potrebe, ki jih je mogoče zadovoljiti že z dosedanjo opremo.

Vlado, obrambno ministrstvo in strokovnjake za področje obrambe zato pozivajo, da storijo vse za umik od sklenjene pogodbe in za oblikovanje racionalnih okvirov obrambnega koncepta Slovenije. Ob tem izrecno podpirajo javno izrečeno mnenje ministra Šarca, da je treba nameravani posel nakupa oklepnikov podvreči reviziji in preklicati.