Stranka LMŠ bo danes odločala o pripojitvi h Gibanju Svoboda

Če bodo člani stranke pod vodstvom Marjana Šarca prižgali zeleno luč takšni odločitvi, bo s pripojitvijo h Gibanju Svoboda LMŠ prenehala obstajati

Zbor članstva LMŠ bo danes kot najvišji organ stranke na daljavo odločal o združitvi s stranko Gibanje Svoboda. Če bodo člani stranke pod vodstvom Marjana Šarca prižgali zeleno luč takšni odločitvi, bo s pripojitvijo h Gibanju Svoboda LMŠ prenehala obstajati, Gibanje Svoboda pa bo postalo pravni naslednik LMŠ.

S Šarčevim zborom članstva bodo danes tako stekli še zadnji koraki pred pripojitvijo LMŠ in SAB h Gibanju Svoboda.

V SAB bodo o tem odločali na dopisnem kongresu prihodnji teden, med 13. in 15. junijem, z odločitvijo obeh strank pa se bo nato seznanil še kongres stranke Gibanje Svoboda. Formalno združitev vseh treh strank je tako pričakovati še do konca meseca, združitveni kongres pa pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Vse tri stranke so sicer uradne postopke združevanja sprožile kmalu po aprilskih državnozborskih volitvah. Izvršna odbora LMŠ in SAB sta v začetku maja sprejela sklep, s katerim sta svetu stranke predlagala, da podpre predlog Gibanja Svoboda za združevanje socialno-liberalnih strank in pooblasti predsednike strank za podpis ustreznih dokumentov za začetek postopka.

Predsednik Gibanja Svoboda in premier Robert Golob pa je med drugim po volitvah napovedal, da si želi sestaviti močno levosredinsko stranko, tudi skozi sodelovanje z LMŠ in SAB, s čimer ciljajo tudi na zmago na jesenskih lokalnih volitvah.

Odločitev o združevanju morajo zdaj potrditi še najvišji organi vseh treh strank.