Zelenski: »Zmaga za Ukrajino pomeni ponovno pridobitev celotnega njenega ozemlja«

Pri tem je Zelenski poudaril, da Ukrajina potrebuje trajno podporo Zahoda, zlasti pri hitri dobavi težkega orožja

"Zmaga za Ukrajino pomeni ponovno pridobitev celotnega ukrajinskega ozemlja, tudi tistega, ki so ga pred začetkom invazije nadzirale ruske oblasti," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal za časnik Financial Times. Zahod je ob tem pozval, naj se zaveže k dolgotrajnejši dobavi orožja, da bi tako pomagal končati vojno.

Ukrajinski predsednik je na konferenci, ki jo je organiziral časnik Financial Times, dejal, da bi zmago za Ukrajino pomenila le ponovna pridobitev vsega njenega ozemlja. Čeprav meni, da bo zmaga dosežena na bojišču, pa še vedno ostaja odprt za pogajanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem ko so se ZDA, Velika Britanija in Nemčija nedavno zavezale, da bodo Ukrajini zagotovile najsodobnejšo vojaško opremo, vključno s protiletalskimi raketami in radarskimi sistemi, so v Kijevu vseeno izrazili razočaranje nad dolgotrajnostjo dobav orožja z Zahoda.

Pri tem je Zelenski poudaril, da Ukrajina potrebuje trajno podporo Zahoda, zlasti pri hitri dobavi težkega orožja. "Pri opremi smo slabši in zato nismo sposobni napredovati. Brez orožja bomo imeli le še več izgub," je dodal.

Ruske oblasti so medtem v torek sporočile, da so njihove sile kljub silovitemu ukrajinskemu odporu v regiji Donbas prevzele popoln nadzor nad stanovanjskimi soseskami v mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski je v svojem rednem video nagovoru to trditev zavrnil in dejal, da se razmere na fronti v zadnjih 24 urah niso bistveno spremenile. Poročal je tudi, da se v okolici Severodonecka, Lisičanska in Popasne nadaljujejo boji, in dodal, da so okupatorji presenečeni nad silovitim odporom ukrajinskih sil.

Ob tem so v torek v Kijev prispela trupla nekaterih ukrajinskih borcev, ki so bili ubiti pri obrambi ključnega jugovzhodnega pristaniškega mesta Mariupolj, so sporočile družine vojakov. Po njihovih besedah je šlo za del izmenjave z Rusijo, pri čemer je vsaka stran prejela 160 trupel, poroča BBC.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je pri tem dejal, da je bilo med vojno zajetih 6500 ukrajinskih vojakov, ruska tiskovna agencija Tass pa je pozno v torek poročala, da je bilo več kot 1000 ukrajinskih vojnih ujetnikov in tujih borcev, ki so jih ruske sile zajele v Mariupolju, deportiranih v Rusijo, kjer jih čakajo sodni postopki.

Ukrajinska stran tega sicer ni potrdila, je pa pred tem Zelenski dejal, da po njegovem mnenju Rusija zadržuje več kot 2500 branilcev jeklarne Azovstal, med katere spadajo tudi mejna straža, policija in teritorialna obramba.

