»Če bi bile to originalne slike, bi bile skupaj vredne več kot milijardo evrov«

Na ministrstvu za kulturo bodo še preučili okoliščine odpovedane razstave v Narodnem muzeju, saj priznani umetnostni zgodovinar in likovni kritik trdi, da gre za "v nebo vpijoče ponaredke"

V Narodnem muzeju Slovenije je bilo za danes napovedano odprtje razstave Popotovanja z umetniškimi deli iz zbirke družine Boljkovac, a so v muzeju odprtje razstave tik pred zdajci odpovedali. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je povedala, da se je direktor muzeja Pavel Car po sestanku na ministrstvu odločil, da odprtje razstave za danes zadrži.

Na razstavi Popotovanja naj bi bilo na ogled 160 umetniških del iz zasebne zbirke družine Boljkovac. A po mnenju stroke naj bi šlo za ponaredke.

Kot je v izjavi za javnost povedala ministrica, so glede omenjene razstave v torek popoldne prejeli več zaskrbljenih pisem, odvila se je tudi burna javna razprava. Po današnjem sestanku s pristojnimi strokovnimi sodelavkami, na katerem so pregledali dokumentacijo, so ugotovili, da strokovne komisije te razstave niso umestile v letni program in načrt muzeja.

Nato so sklicali sestanek z direktorjem Narodnega muzeja Slovenije, ta se je po sestanku odločil, da odprtje za danes zadrži. Stvar bodo še proučili in pogledali pogodbe ter nato morebiti nadalje ukrepali, je še povedala ministrica.

Priznani umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brane Kovič je za portal N1 povedal: "Gre za v nebo vpijoče ponaredke." Menil je, da bi morali odgovorni v muzeju ob tem, ko jim nekdo ponudi tako zbirko, preveriti avtentičnost del, torej ali imajo ustrezne certifikate.

Da gre za ponaredke, meni tudi umetnostni zgodovinar, nekdanji direktor Mestne galerije Ljubljana in sodni izvedenec s področja likovne umetnosti Aleksander Bassin. "Kako si lahko narodni muzej dovoli kaj takega, gre za škandal," je povedal za N1.

Glede avtentičnosti del je ministrica v izjavi pojasnila, da zaenkrat še niso dobili dokumentacije, na podlagi katere bi lahko presojali o tem, poleg tega za to niso pristojni, ampak o tem presojajo sodni cenilci in strokovnjaki. Finančne kompenzacije za razstavo po njenih besedah po doslej razpoložljivih podatkih ni bilo, za druge finančne posledice, kot je zavarovanje del, pa je napovedala pregled dokumentacije.

Na novinarsko vprašanje, ali bo zahtevala odstop direktorja, če se izkaže, da gre za ponaredke, je odgovorila, da bodo o tem govorili po pregledu vseh postopkov. Sicer pa je po njeni oceni v tem primeru šlo za neko diskrecijsko pravico direktorja, ki se je odločil, da razstavo uvrsti v program kljub temu, da je bila predlagana, vendar zavrnjena.

Kot je še povedala ministrica, projekt po oceni strokovnih komisij na ministrstvu najverjetneje ni dosegal standardov za umestitev v letni program muzeja. Te namreč odločajo na podlagi akta o ustanovitvi, strateških usmeritev muzeja, kakovosti predlaganih projektov in podobno. "Za vse so nekako enaki objektivni kriteriji," je še pojasnila ministrica.

Kot so napovedovali v Narodnem muzeju Slovenije, naj bi danes odprli razstavo del izjemnih slikarjev 19. in 20. stoletja, na kateri naj bi bile na ogled tudi slike Pabla Picassa, Paula Cezanna, Henrija de Toulouse-Lautreca, Joana Miroja in drugih pomembnih umetnikov.

"Če bi bile to originalne slike, bi bile skupaj vredne več kot milijardo evrov," je prepričan Brane Kovič. "Vsaka od njih je vredna od nekaj sto tisoč do nekaj milijonov evrov," je za N1 še povedal Kovič.

Bassin pa je za omenjeni portal še povedal: "Morda bi lahko bila v Sloveniji kakšna grafika katerega od navedenih avtorjev, zagotovo pa ni slik."

