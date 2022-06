»To je jasen dokaz, da Izrael nima namena končati okupacije«

Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da je končanje izraelske okupacije bistveno za prekinitev neprestanih ciklov nasilja

Izraelska okupacija in diskriminacija Palestincev sta glavna razloga za cikle nasilje v desetletja trajajočem konfliktu, v poročilu ugotavljajo Združeni narodi. Ugotovitve so naletele na kritičen odziv med Izraelci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do zaključka, da je za konflikt v glavnem kriv Izrael, je prišla posebna ekipa preiskovalcev, ki jo je po lanskoletnih 11 dni trajajočih spopadih med Izraelom in Hamasom imenoval Svet ZN za človekove pravice.

Skupina, ki je bila zadolžena za preiskavo globljih vzrokov za desetletja dolg konflikt med Izraelci in Palestinci, je v poročilu, objavljenem v torek, kot glavnega krivca izpostavila Izrael. "Končanje izraelske okupacije (...) je bistveno za prekinitev neprestanih ciklov nasilja," so navedli v svojem poročilu.

18 strani dolgo poročilo se sicer večidel osredotoča na evaluacijo dolgega niza preteklih preiskav, poročil in ocen situacije s strani ZN, kot tudi kako, če sploh, so bile pretekle ugotovitve implementirane.

Po oceni preiskovalke in bivše komisarke za človekove pravice pri ZN Navi Pillay so bila priporočila za ukrepanje iz preteklih poročil večinoma namenjena Izraelu, kar da je bil "indikator asimetrične narava konflikta in realnosti, v kateri ena država okupira drugo".

Preiskovalci so ugotovili, da pretekli predlogi večinoma niso bili uresničeni, saj da Izrael ni sprejel odgovornosti za kršitve mednarodnega prava, Palestinci pa ne za izstreljevanje raket na Izrael.

"To ne-implementiranje predlogov skupaj z občutkom nekaznovanosti, ki je jasen dokaz, da Izrael nima namena končati okupacije, kot tudi vztrajna diskriminacija Palestincev so tisto, na čemer temelji sistematično ponavljanje nasilja, tako na okupiranih palestinskih teritorijih, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, kot tudi v Izraelu," so še navedli v poročilu.

Združeni narodi (ZN)

Izrael je sicer v preteklosti že ostro kritiziral Pillayjevo zaradi "proti-izraelske agende", izraelsko zunanje ministrstvo pa je v torek celotno preiskavo označilo za "lov na čarovnice". Poročilo je po njihovi oceni enostransko, zaznamuje pa ga sovraštvo do izraelske države, ki da temelji na predhodnih pristranskih poročilih, navaja AFP.

Več deset izraelskih rezervistov in študentov, nekateri oblečen kot pripadniki Hamasa, se je zbralo pred stavbo ZN v Ženevi in protestiralo.

Preiskovalci so se sicer v okviru preiskave sestali in posvetovali s številnimi interesnimi skupinami, vključno z izraelskimi in palestinskimi civilno-družbenimi organizacijami, še piše na spletni strani ZN.

V lanskoletnih majskih spopadih med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamasom je umrlo 260 Palestincev in 13 Izraelcev.

