ZN: »Vojna v Ukrajini je povzročila eno največjih kriz na svetu«

4,8 milijona ukrajinskih državljanov je v Evropi registriranih kot beguncev

Od začetka ruske invazije na Ukrajino konec februarja je bilo v Evropi kot beguncev registriranih 4,8 milijona Ukrajincev, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili Združeni narodi.

"Vojna v Ukrajini je povzročila eno največjih kriz na svetu," so sporočili iz Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Posodobitev podatkovnega portala agencije o razmerah v Ukrajini, ki naj bi bolje odražala premike v in iz od vojne opustošene države, je pokazala, da je bilo od 24. februarja v 44 evropskih državah kot beguncev registriranih skupno 4,8 milijona Ukrajincev.

Državo jih je dejansko zapustilo še več, saj je bilo po podatkih UNHCR do torka zabeleženih več kot 7,3 milijona prehodov meje iz Ukrajine in 2,3 milijona prehodov nazaj v državo.

Nekateri ljudje so se vračali sem in tja iz različnih razlogov, med drugim zaradi obiskovanja družin, preverjanje stanja na domovih, pomoči drugim pri pobegu ali vrnitve na delovno mesto, so sporočili iz ZN.

Po ocenah UNHCR je poleg tistih, ki so pobegnili iz Ukrajine, v opustošeni državi razseljenih več kot osem milijonov ljudi.

Največ ukrajinskih beguncev je sprejela Poljska, kamor se je zateklo 3,8 milijona ljudi. Poljska je prav tako zabeležila 1,7 milijona prehodov nazaj v Ukrajino. Po podatkih UNHCR se je na Poljskem kar 1,15 milijona Ukrajincev registriralo kot beguncev.

