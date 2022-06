Hrvaška jeseni uvaja cepljenje z novim cepivom

Hrvaška je med državami Evropske unije po precepljenosti boljša samo od Bolgarije in Romunije

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak

© YouTube

Novih koronavirusnih podrazličic omikrona, BA.4 in BA.5, ki se hitro širita iz Južnoafriške republike, na Hrvaškem še niso zabeležili, a bosta zagotovo prišli, je v četrtek povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Napovedal je, da bo Hrvaška jeseni začela cepljenje z novo vrsto cepiva proti covidu-19.

Do zdaj se je na Hrvaškem s tretjim odmerkom cepiva cepilo nekaj manj kot milijon ljudi. Na HZJZ pričakujejo, da se bodo jeseni cepili tudi z novim cepivom.

Hrvaška je med državami Evropske unije po precepljenosti boljša samo od Bolgarije in Romunije. Slab odziv na cepljenje je po besedah Capka tudi glavni razlog za visoko smrtnost zaradi covida-19.

Direktor HZJZ poudarja, da so za visoko smrtnost krivi tudi drugi dejavniki tveganja, na primer to, da na Hrvaškem veliko ljudi "kadi, se nepravilno prehranjuje, več kot 60 odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let, pa ima čezmerno telesno težo".

Doslej je za posledicami covida-19 na Hrvaškem umrlo okoli 16.000 ljudi.

S srede na četrtek so zabeležili 332 novih primerov okužb z novim koronavirusom, število aktivnih primerov pa je v četrtek znašalo 2068.

631w_IPxq8w