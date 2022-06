V Rusiji preimenovali McDonald's

Ameriška veriga s hitro prehrano McDonald's je 16. maja objavila umik z ruskega trga

Nekdanje restavracije ameriške verige s hitro prehrano McDonald's v Rusiji so se preimenovale v "Vkusno & točka", je dejal generalni direktor podjetja Oleg Parojev ob predstavitvi novega imena, ki v prevodu pomeni "okusno in pika". Podjetje z ruskim lastnikom danes odpira restavracije v Moskvi, med drugim na znamenitem Puškinovem trgu.

"Vesel sem, da lahko predstavim naše novo ime," je na novinarski konferenci v Moskvi pred ponovnim odprtjem restavracij dejal Parojev. Nova veriga z ruskim imenom in lastnikom danes odpira 15 restavracij v Moskvi in širši regiji, tudi restavracijo na moskovskem Puškinovem trgu, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Ko so januarja 1990 na Puškinovem trgu odprli prvi McDonald's v Rusiji, so se pred njim vile dolge vrste ljudi.

Ameriška veriga s hitro prehrano McDonald's je tako kot mnoga druga tuja podjetja po ruski invaziji na Ukrajino ustavila poslovanje v Rusiji. Podjetje je 16. maja objavilo umik z ruskega trga. Tri dni pozneje je ruski poslovnež Aleksander Govor, ki je bil lastnik licence verige, objavil, da je kupil vseh 850 restavracij.

"Sem ambiciozen in ne nameravam samo odpreti 850 restavracij, ampak tudi razviti nove," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal Govor.

V skladu s prodajnimi pogoji se je Govor strinjal, da bo obdržal zaposlene za najmanj dve leti in financiral obveznosti do dobaviteljev in najemodajalcev, so sporočili iz McDonaldsa. McDonald's je v Rusiji zaposloval 62.000 ljudi.

Cene prodaje po navedbah AFP niso razkrili, je pa McDonald's ob napovedi umika iz Rusije sporočil, da namerava za odpis naložbe prevzeti enkratno plačilo v višini med 1,2 in 1,4 milijarde dolarjev.

