Policija aretirala 31 desničarskih skrajnežev

Načrtovali so napad na parado ponosa

Policija v ameriški zvezni državi Idaho je v soboto aretirala 31 pripadnikov neonacistične skupine Patriotska fronta, ki so načrtovali napad na parado ponosa LGBTQ v parku mesta Coeur d'Alene na severu države. Aretirane naj bi sodnik že danes izpustil po plačilu varščine.

Obtoženi so zarote za povzročanje nemirov. Skupino so aretirali, potem ko je nekdo policiji prijavil, da se zbirajo na parkirišču tamkajšnjega hotela. Policija je pri aretaciji našla tudi dimno bombo, aretirani pa so na rokavih nosili znak svoje skupine in imeli obraze prekrite z maskami.

Idaho ima zgodovino skrajnih desničarskih gibanj, vendar pa so ti doslej LGBTQ dogodke večinoma pustili pri miru. Proti njim so mirno protestirali predvsem krščanski verniki in cerkvene organizacije.

Za Patriotsko fronto, ki jo je ustanovil danes šele 23-letni Thomas Ryan Rousseau iz Teksasa v čast zborovanja neonacistov v Charlottesvillu v Virginiji leta 2017, so sovražniki poleg temnopoltih in Judov tudi pripadniki skupnosti LGBTQ.

Le eden od aretiranih je domačin, ostali pa so prišli iz 11 zveznih držav, med njimi tudi Oregona, Washingtona, Kolorada, Utaha, Virginije in Arkansasa.

Noč na nedeljo in ponedeljek so preživeli v zaporu, danes pa jih čaka zaslišanje pred sodnikom, ki naj bi jih izpustil po plačilu 300 dolarjev varščine na osebo. Šerif okrožja Kootenai Bob Norris je sicer objavil njihova imena in naslove.

Aretacija skrajnežev v ZDA odmeva tudi zato, ker je bila v nedeljo šesta obletnica napada na LGBTQ nočni klub Pulse v Orlandu, kjer je nestrpnež v strelskem pohodu ubil 49 ljudi.

O4xb7mv5uCw

i6pKXO0oCKE

zIbto9Jq95A

g95XBl07OFo