Jedsko oboroževanje: »To je zelo zaskrbljujoč trend«

Mednarodni mirovni raziskovalni inštitut (Sipri) opozarja, da bi se lahko prvič po koncu hladne vojne število jedrskih konic po svetu povečalo

Mednarodni mirovni raziskovalni inštitut v sedežem v Stockholmu (Sipri) v danes objavljenem poročilu opozarja, da bi se lahko prvič po koncu hladne vojne število jedrskih konic po svetu povečalo. Zdi se, da je nevarnost uporabe jedrskega orožja večja kot kadarkoli po koncu hladne vojne, opozarja direktor inštituta Dan Smith.

V začetku letošnjega leta je imelo devet jedrskih držav - Rusija, ZDA, Združeno kraljestvo, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja - 12.705 jedrskih bojnih glav, kar je sicer 375 manj kot v začetku leta 2021, ocenjuje Sipri.

Kljub zanemarljivemu zmanjšanju števila jedrskih konic v lanskem letu bi se lahko njihovo število v prihodnjem desetletju povečalo, opozarja inštitut.

Vse kaže na to, da se obdobje zmanjševanja jedrskih arzenalov, ki je zaznamovalo obdobje po koncu hladne vojne, končuje, je sporočil strokovni sodelavec inštituta Hans M. Kristensen.

Od leta 1986, ko je bilo največ jedrskih konic v zgodovini, več kot 70.000, se je to število več kot prepolovilo, saj sta se ogromna ruska in ameriška arzenala, ki sta nastala med hladno vojno, postopoma zmanjševala.

Okoli 90 odstotkov vsega jedrskega orožja na svetu imata ZDA in Rusija. Po ocenah Sipri v obeh državah potekajo obsežni in dragi programi za zamenjavo in posodobitev jedrskih bojnih glav, izstrelitvenih sistemov in proizvodnih obratov.

Enako velja za druge države z jedrskim orožjem. Kot opozarja Sipri, so vse nedavno razvile ali namestile nove oborožitvene sisteme ali pa so to vsaj napovedale.

"Vse jedrske države povečujejo ali nadgrajujejo svoj arzenal in večina držav zaostruje jedrsko retoriko in vlogo, ki jo jedrsko orožje igra v njihovih vojaških strategijah," je dejal Wilfred Wan, direktor Siprijevega programa za orožje za množično uničenje. "To je zelo zaskrbljujoč trend," je še dodal.

Tudi v lanskem poročilu je Sipri zapisal, da so trendi v svetu zaskrbljujoči, saj se sicer skupno število jedrskih konic sicer še naprej zmanjšuje, je pa v pripravljenosti več jedrskih bomb kot kdajkoli prej.