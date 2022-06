»Lahko dokažemo, da je Trump vedel, da je izgubil in širil veliko laž«

Odbor za preiskavo napada na kongres želi kazenski pregon nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa

Odbor za preiskavo napada privržencev nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na Kapitol 6. januarja lani bo danes nadaljeval z drugim javnim zaslišanjem o dogajanju pred, med in po napadu, ki je zahteval smrtne žrtve in zamajal ameriški demokratični sistem. Odbor se bo danes osredotočil na Trumpove laži o volilnih prevarah.

Člani odbora so v nedeljo na ameriških televizijah zatrjevali, da imajo dovolj dokazov, da lahko pravosodno ministrstvo ZDA preišče in sproži kazenski pregon nekdanjega predsednika ZDA, kar se v ameriški zgodovini še ni zgodilo.

Odbor predstavlja tezo, da je Trump vedel, da je izgubil volitve novembra 2020 proti demokratu Joeju Bidnu, vendar si je izmislil zgodbo o volilnih prevarah, da bi ostal na oblasti. Odbor namerava dokazovati, da je obstajal načrt v sedmih točkah, po katerem bi se to lahko zgodilo ne glede na izide volitev.

Trump je najprej poslal svoje pravnike na sodišča, kjer niso uspeli. Nato naj bi nastal načrt, da se prenos oblasti prepreči v zveznem kongresu z razveljavitvijo izidov volitev po državah z republikansko kongresno večino, nakar bi vskočili tako imenovani Trumpovi lažni elektorji in države predali njemu. Vse je slonelo na podpredsedniku Mikeu Penceu, ki je imel 6. januarja lani formalno dolžnost potrjevanja volilnih izidov po državah.

Danes bodo med drugim prikazali zaslišanje nekdanjega šefa Trumpove predsedniške kampanje Billa Stepiena, nekdanjega zveznega tožilca iz Atlante B.J. Paka, pa tudi nekdanjega političnega urednika Fox News Chrisa Stierwalta, ki se je znašel v težavah, ker je odobril razglasitev zmage Bidna v Arizoni, kar je televizija Fox News prva pravilno napovedala. Govoril naj bi tudi konservativni strokovnjak za volitve, pravnik Ben Ginsberg.

Demokratski člani odbora so nekoliko razočarani nad pravosodnim ministrom Merrickom Garlandom, ker še ni uvedel kazenske preiskove Trumpa. Konservativni zvezni sodnik iz Kalifornije je marca v civilni tožbi menil, da je Trump bolj verjetno kot ne kršil zvezne zakone, ko je skušal ovirati kongresno preštevanje elektorskih glasov. Garland je doslej zatrdil, da bo preiskava šla tja, kamor bodo peljali dokazi.

Trump je v času svojega vladanja pogosto spreminjal norme političnega obnašanja, vendar je vedno pazil, da ni nikoli naravnost prekršil zakona ali ustave. Tega mu niso dokazali ne v okviru preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016 niti v času prve ustavne obtožbe zaradi pritiskanja na Ukrajino, da mu v zameno za pomoč uvede preiskavo Bidna.

Trumpov podpredsednik Pence je zavrnil pritisk, da razveljavi izide med drugim v Georgii, Arizoni, Pensilvaniji, in drugih državah, kjer je bil izid tesen, ker je prepričan, da po ustavi takih pooblastil ni imel. Trump je našel pravnike, ki so ugotovili, da jih je imel. Dokončnega odgovora na to vprašanje ni, saj še noben predsednik v zgodovini tega ni poskusil in vrhovno sodišče o tem še ni odločalo.

Trumpa lahko morda spoznajo za krivega na jugu zaradi pritiska na republikanske državne uradnike Georgie. Nanje je pritiskal, "naj mu nekje najdejo tistih nekaj glasov, ki jih potrebuje za zmago". Na zvezni ravni pa je pregon nekdanjega predsednika politično tvegano dejanje.

Demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin je dejal, da se je Trump še predobro zavedal, da je izgubil volitve. "Vsakemu, ki ima odprto glavo, lahko dokažemo, da je vedel, da je izgubil in je širil veliko laž, kar še vedno dela," je dejal za CNN.

Prvo zaslišanje si je v živo ogledalo okrog 20 milijonov Američanov, vendar na vseh drugih televizijah razen televiziji Fox News, ki jo gledajo Trumpovi privrženci. Tisti, ki verjamejo Trumpu, v tem času gledajo zvezdnika Fox News Seana Hannityja in Tuckerja Carlsona.

Odbor namerava predstaviti tudi dokaze, da so nekateri republikanski člani kongresa, ki so sodelovali pri Trumpovem poskusu razveljavitve volje volivcev, vedeli, kaj delajo, zato so ob koncu njegovega mandata prosili, naj jim izda pomilostitev.

"Prošnja za pomilostitev jasno kaže zavedanje o krivdi. Zakaj bi sicer mislili, da potrebujejo pomilostitev?", je menil Raskin.

Ena od le dveh republikanskih članov odbora Liz Cheney iz Wyominga je take kolege že v četrtek na prvem javnem zaslišanju skušala javno osramotiti. "Prišel bo dan, ko Donalda Trumpa ne bo več, ampak vaša sramota bo ostala," je izjavila.

