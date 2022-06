»Videli smo, da desnica poraza na volitvah ni tako zlahka sprejela«

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec opozarja, da lahko s strani opozicije računamo na vse možne postopkovne cokle

Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levice

Delo Levice se ob prvem mandatu v koaliciji ne bo bistveno spremenilo, v središču bodo še naprej postavljali ljudi, napoveduje vodja poslancev Matej T. Vatovec. Med prioritetami DZ bo po njegovih besedah tudi dvigniti nivo razprave. Iz opozicijskih vrst sicer pričakujejo vrsto "postopkovnih cokel", a to razumejo kot del parlamentarizma, zatrjuje.

Za Levico bo delovanje v koaliciji nova izkušnja, a se delo poslanske skupine ne bo spremenilo, zadovoljni so tudi s koalicijsko pogodbo, v katero so uspeli zapisati posamezne programske zaveze stranke, je v pogovoru za STA ob začetku sklica DZ dejal Vatovec.

Med prioritetami koalicijskih strank v parlamentu sicer med drugim izpostavlja še dvig nivoja razprave. Prepričan je namreč, da so se državljani v zadnjih dveh letih naveličali trenj, ki so se iz hrama demokracije prenašala tudi v njihova vsakodnevna življenja. "Lahko smo včasih razgreti ali pa bolj agresivni v svojih izmenjavah stališč, a to nikakor ne pomeni, da moramo biti žaljivi," poudarja.

O tem, kako ostri bodo pri brzdanju svojih poslancev s posameznimi radikalnimi stališči, pa Vatovec pojasnjuje, da poskušajo stališča znotraj stranke načeloma poenotiti. Če bo prihajalo do primerov, ko bo posamezne poslance "zaneslo", pa bodo poskušali najti primernejše načine za izražanje posameznih stališč, zatrjuje.

Glede na prve korake iz vrst opozicijskih SDS in NSi, ki sta že vložili več deset predlogov zakonov, v SDS pa so s predlogom za posvetovalni referendum začasno ustavili spreminjanje zakona o vladi po meri nove koalicije, pa Vatovec ocenjuje, da se v tem mandatu DZ koaliciji ne obeta sodelovanje s konstruktivno opozicijo, a da so po tihem to tudi pričakovali. "Videli smo, da desnica poraza na volitvah ni tako zlahka sprejela, tako da lahko računamo na vse možne postopkovne cokle, ampak tudi to je del parlamentarizma," meni. Kot še poudarja, so slednje vedno zagovarjali tudi v Levici, ko so se soočali z očitki, da poskušajo izigravati parlamentarne postopke.

Ocenjuje tudi, da je koalicija dobro pripravljena na s parlamentarnimi postopki podkovano opozicijo in bodo tvorno sodelovali pri premagovanju vseh ovir, da "bomo lahko delali, kar je v našem načrtu".

Vatovec ob tem računa še na tvorno sodelovanje med državnim zborom in vlado, tudi zato, da bodo posamezni zakonodajni predlogi čim bolj usklajeni in dodelani v največji možni meri.