Ukrajinska vojska se umika iz središča Severodonecka

Kljub temu Ukrajina še naprej nadzoruje okoli tretjino mesta

Ukrajinska vojska je danes potrdila, da so bile njene sile potisnjene iz središča Severodonecka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekaj ur pred tem sporočil, da se ukrajinski vojaki borijo "dobesedno za vsak meter" v tem strateško pomembnem mestu na vzhodu države, poročajo tuje agencije.

Generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da je rusko topništvo z obstreljevanjem središča mesta prisililo ukrajinske branilce v umik. Kljub temu Ukrajina še naprej nadzoruje okoli tretjino mesta.

Če pade Severodoneck, bodo ruske sile tako rekoč v celoti zasedle regijo Lugansk, ki skupaj z regijo Doneck tvori Donbas. To območje na vzhodu Ukrajine je v zadnjih tednih glavno bojišče v Ukrajini. Ruske sile si prizadevajo dokončno zasesti Severodoneck in sosednje mesto Lisičansk, s čimer bi si odprle pot do mesta Kramatorsk ter do vzpostavitve nadzora nad celotnim Donbasom.

V svojem nočnem nagovoru je Zelenski dejal, da so boji za Severodoneck zelo siloviti, guverner Luganska Sergij Hajdaj pa je opozoril, da Rusi poskušajo z napadi na preostale mostove povsem odrezati mesto od njenega zaledja.

Po njegovih besedah bodo ruske sile zelo verjetno v naslednjih dveh dneh poskušale zasesti mesto s svojimi rezervnimi enotami. Hajdaj je že pred tem obtožil napadalce, da obstreljujejo kemično tovarno Azot, kjer se po njegovih besedah skriva približno 500 civilistov, od tega 40 otrok, poroča britanski BBC.

Dodal je, da je zaradi obstreljevanja nemogoče izvesti množično evakuacijo lokalnega prebivalstva ali v mesto pripeljati humanitarno pomoč. Na humanitarno katastrofo opozarja tudi svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra Oleksija Reznikova, Jurij Sak.

"Razmere na področju humanitarne krize so zelo, zelo težke. Ukrajinske oborožene sile pa še vedno nadzorujejo industrijski del Severodonecka," je dejal Sak. "Gre za spopade na ulicah. Ukrajinska vojska ponekod celo izvaja protinapade," je dejal svetovalec in dodal, da bi to lahko počela učinkoviteje, če bi Ukrajina hitreje dobila težko orožje, poroča Deutsche Welle.

Vodja luganških separatistov Leonid Pasečnik je dejal, da proruske sile območje tovarne Azot ne napadajo agresivno, saj da se zavedajo nevarnosti okoljske katastrofe. Pri tem je obtožil ukrajinsko vojsko, da iz območja tovarne obstreljuje mesto.

