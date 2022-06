Zmagovalni muzikal o temnopoltem gejevskem hostesniku

Producentka predstave A Strange Loop Jennifer Hudson se je vpisala v zgodovino kot egot – dobitnica emmyja, grammyja, oskarja in sedaj še tonyja

Muzikal Michaela R. Jacksona A Strange Loop je bil na 75. podelitvi tonyjev, ameriških nagrad, ki slavijo dosežke na področju gledališča, v nedeljo zvečer razglašen za najboljši muzikal leta. Producentka predstave Jennifer Hudson se je vpisala v zgodovino kot egot - dobitnica emmyja, grammyja, oskarja in sedaj še tonyja.

Jennifer Hudson je doslej osvojila že glasbeno nagrado grammy za glasbo v filmu The Color Purple, televizijsko nagrado emmy kot producentka animiranega filma Baby Yaga, filmsko nagrado oskar za stransko žensko vlogo v filmu Dreamgirls in sedaj še gledališkega tonyja.

Muzikal Michaela R. Jacksona govori o mladem temnopoltem homoseksualcu z imenom Usher, ki dela kot hostesnik (po angleško usher) na broadwayski predstavi, piše muzikal ter se ujame v čuden krog sovraštva do samega sebe. Muzikal A Strange Loop je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno nominiran v 11 kategorijah.

Najboljša gledališča predstava

Tonyja za najboljšo gledališko predstavo je sicer dobila drama o dogajanju na Wall Streetu z naslovom The Lehman Trilogy, pri čemer je Simon Russell Beale dobil tonyja za najboljšo glavno moško vlogo. Nagrajen je bil tudi režiser Sam Mendes. Skupno je predstava prejela pet nagrad.

Na podelitvi v Radico City Music Hallu so posebej počastili tudi pokojnega kralja popa Michaela Jacksona. Njegova otroka Paris ter Prince sta naznanila zmagovalca v kategoriji najboljše moške vloge v muzikalu, kar je postal Myles Frost, ki igra Michaela Jacksona v muzikalu o pokojnikovem življenju z naslovom MJ. Skupno je predstava osvojila štiri nagrade

Nagrada za glavno žensko vlogo v muzikalu je pripadla Joaquini Kalukango (Paradise Square), tonyja za glavno žensko gledališko vlogo pa je dobila Deidre O'Connell (Dana H).

Tony za najboljšo ponovno postavitev muzikala je šel predstavi Company, nagrado za najboljšo ponovno postavitev gledališke predstave pa je dobila Take Me Out.

Tonyja za najboljšo glasbo pesem je dobil Six: The Musical, nagrado za najboljši orkester pa Girl from the North Country.

