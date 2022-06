V vojni v Ukrajini ubitih okoli 288 otrok

Več kot 527 pa je jih bilo ranjenih

"V Ukrajini je bilo od začetka ruske invazije konec februarja ubitih približno 288 otrok, več kot 527 pa je bilo ranjenih," je danes sporočilo ukrajinsko generalno tožilstvo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

"Do 13. junija 2022 je ruska oborožena agresija v Ukrajini prizadela več kot 815 otrok. Po podatkih tožilstva za mladoletnike je bilo ubitih 288 otrok, več kot 527 pa jih je bilo ranjenih," je ukrajinsko generalno tožilstvo zapisalo v objavi na Telegramu.

Ukrajinsko tožilstvo

Največ žrtev med otroci je bilo zabeleženih v regiji Doneck, in sicer 218. V regiji Harkov so našteli 166 žrtev, sledijo Kijev (116), Černigiv (68), Lugansk (54), Herson (52), Mikolajiv (48), Zaporožje (30) in regija Sumi (17).

V vojni je bilo poškodovanih tudi 1971 izobraževalnih ustanov, od tega jih je bilo 194 popolnoma uničenih.

