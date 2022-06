Severodoneck odrezan od zaledja

Ruska vojska je uničila še zadnji most, ki je povezoval Severodoneck s preostalim ozemljem pod nadzorom ukrajinskih sil

Ruska vojska je uničila še zadnji most, ki je povezoval Severodoneck s preostalim ozemljem pod nadzorom ukrajinskih sil, je v ponedeljek sporočil guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem Zahod vnovič pozval naj Ukrajini dobavijo več modernega orožja.

Severodoneck, ki je že več tednov prizorišče najsrditejših spopadov v Ukrajini, je tako dejansko odrezan od zaledja, zaradi česar je evakuacija civilistov nemogoča, je sporočil Hajdaj.

V objavi na Telegramu je luganški guverner zapisal še, da se prebivalci mesta soočajo z izjemno zahtevnimi pogoji za preživetje, navaja britanska mreža BBC. Če bi ruske sile zavzele Severodoneck in bližnji Lisičansk, bi v celoti obvladovale regijo Lugansk, ki skupaj z regijo Doneck tvori Donbas.

Zelenski je v svojem nočnem nagovoru izrazil prepričanje, da bo bitka za Donbas v zgodovino zapisana "kot ena najbolj nasilnih bitk v Evropi." Po predhodnih poročilih, ukrajinska vojska dnevno beleži med 100 in 300 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Potrebujemo samo dovolj orožja, da to zagotovimo. Naši partnerji ga imajo."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski je ob tem ponovil svoje prepričanje, da ukrajinska vojska lahko osvoji nazaj izgubljeno ozemlje, a da za to potrebuje moderno topništvo, saj da ji to edino lahko zagotovi prednost na bojišču. Pri tem je 44-letni predsednik obljubil, da bodo osvobojena vsa ozemlja, ki jih trenutno obvladujejo ruske sile, vključno s polotokom Krim, ki si ga je Rusija pripojila že leta 2014.

"Potrebujemo samo dovolj orožja, da to zagotovimo. Naši partnerji ga imajo," je še dejal Zelenski. Njegov svetovalec Mihajlo Podoljak je že v ponedeljek dejal, da Ukrajina trenutno najbolj potrebuje tanke, oklepna vozila in več sto havbic.

Vojaški predstavnik doneških separatistov Eduard Basurin je za medije dejal, da se preostale ukrajinske sile v Severodonecku morajo predati ali umreti, ob tem pa dodal, da so "ukrajinske divizije tam za vedno."

To industrijsko mesto na vzhodu Ukrajine je po zadnjih podatkih pod 70-odstotnim nadzorom ruskih sil. Pod nadzorom Ukrajincev ostaja kemična tovarna Azot, kamor naj bi se zateklo približno 500 civilistov, med njimi okoli 40 otrok.

Po navedbah ukrajinske vojske so srditi spopadi v ponedeljek potekali tudi na jugu države, kjer so ruske sile napadle ukrajinske položaje v Mikolajivu in Hersonu.

hXzQ2A8dsew