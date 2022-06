Trump zaslišanja v zvezi z napadom na Kapitol označil za »norčevanje iz pravosodja«

Trump še naprej vztraja, da so bile volitve 2020 prirejene in ukradene

Donald Trump

© Flickr

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek odkrito kritiziral kongresno preiskavo lanskega napada njegovih privržencev na Kapitol in jo označil za "norčevanje iz pravosodja". Navkljub pričevanjem njegovih sodelavcev Trump še naprej vztraja, da so bile volitve 2020 prirejene in ukradene.

Trump je v odzivu na obtožbe ponovil teorije zarote o predsedniških volitvah leta 2020, za katere je kongresna preiskava pred tem že sklenila, da so bile ključni dejavnik, ki je njegove podpornike spodbudil k izgredom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Demokrati so ustvarili zgodbo o 6. januarju, da bi odvrnili pozornost od veliko večje in pomembnejše resnice, da so bile volitve 2020 prirejene in ukradene," je opozoril Trump. Zatrdil je tudi, da je pristop odbora enostranski ter da se ta "norčuje iz pravosodja".

V ponedeljkovem zaslišanju, ki ga je prenašala televizija, je kongresni odbor, ki ga sestavlja sedem demokratov in dva republikanca, pokazal videoposnetke pričevanj Trumpovih sodelavcev, ki so mu večkrat povedali, da so njegove trditve o goljufijah na volitvah neresnične.

"Ko sem se tega lotil in mu govoril, kako nore so nekatere od teh trditev, ni bilo nikoli videti, da bi ga zanimala dejanska dejstva," je v pričanju dejal nekdanji generalni državni tožilec ZDA Bill Barr.

Odbor je ponedeljkovo zaslišanje zaključil z videoposnetkom Trumpovih privržencev, ki so 6. januarja 2021 ponavljali njegove teorije o goljufijah na volitvah, tik preden se je množica zgrnila na Kapitol.

Toda Trump je vztrajal pri svojem in zatrdil, da so izgredniki v Washingtonu lani zahtevali pravico zaradi goljufij na volitvah. V 12 strani dolgi poslanici je zatrdil še, da je demokratski odbor - namesto da bi se osredotočil na bolj pereče probleme v ZDA - raje ustvaril "kvazi sodišče, s katerim želi odvrniti pozornost Američanov od velike bolečine, ki jo izkušajo," še navaja AFP.

Odbor je že pred zaslišanjem zagovarjal tezo, da je Trump vedel, da je volitve novembra 2020 izgubil, vendar si je izmislil zgodbo o volilnih prevarah, da bi ostal na oblasti. Odbor namerava v nadaljevanju dokazovati, da je obstajal načrt v sedmih točkah, po katerem bi se to lahko zgodilo ne glede na izid volitev.

Demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin je za CNN nedavno dejal, da se je Trump še predobro zavedal, da je izgubil volitve.

vPriOpIek0E

uASDlz0STyA