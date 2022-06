Slovenski satelit Trisat-R pripravljen na polet v vesolje

Njegov osnovni namen je opravljanje meritev ionizirajočega sevanja v srednji Zemljini orbiti z namenom modeliranja okolja magnetosfere in boljšega razumevanja vesoljskega vremena

Trisat-R

© trisat.um.si

Novi slovenski satelit Trisat-R so v preteklih dneh prepeljali iz Maribora na Francosko Gvajano, od koder bo predvidoma 7. julija poletel z raketo v vesolje. Njegov osnovni namen je opravljanje meritev ionizirajočega sevanja v srednji Zemljini orbiti z namenom modeliranja okolja magnetosfere in boljšega razumevanja vesoljskega vremena.

Z Univerze v Mariboru so danes sporočili, da je satelit 2. junija po uspešno zaključenem carinskem pregledu in pripravi izvozne deklaracije zapustil čisto sobo laboratorija za elektronske in informacijske sisteme na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Feri) ter naslednji dan z letalskim prevozom prek Dunaja in Pariza prispel v Francosko Gvajano.

V petek so Trisat-R namestili na strukturo LARES-2, ki bo predvidoma 7. julija poletela v vesolje na prvem poletu nove evropske nosilne rakete VEGA-C.

Trisat-R je institucionalna demonstracijska misija, ki jo kot primarni izvajalec izvaja Feri po pogodbi z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa) ter v sodelovanju z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (Cern) in slovenskim podjetjem SkyLabs.

"Gre za izjemno tvegano misijo v osrčje ionosfere v srednjih Zemljinih orbitah na višini 6000 kilometrov oziroma za misijo v okolje z izjemno povišanim ionizirajočim sevanjem. Zaradi zelo visoke stopnje sevanja je predvidena življenjska doba satelita Trisat-R približno dve leti, ob tem pa samo tveganost misije povečujejo tudi dodatni faktorji, kot so uspešnost radijske komunikacije na izjemni razdalji z zelo majhnim objektom v vesolju in uspešnost prvega poleta nosilne rakete VEGA-C," pojasnjujejo na univerzi.

Zaradi visoke Zemljine orbite se satelit Trisat-R po svojem utirjenju in novem življenjskem ciklu ne bo približeval Zemlji in izgorel, temveč se bo počasi oddaljeval od Zemlje in v vesolju ostal za vekomaj.

Prvi polet nosilne rakete VEGA-C bo v vesolje ponesel tudi prve nanosatelite v srednjo Zemljino orbito. "Tokrat si ta izjemni korak človeštva Slovenci delimo zgolj z dvema vodilnima evropskima vesoljskima narodoma, in sicer s Francozi in Italijani. S tem dejanjem bomo Slovenci dobili sicer majhen, pa vendar večen spomenik v vesolju," še izpostavljajo na univerzi.

"Med prvimi na svetu nam je uspelo kompleksne notranje mehanske dele satelita Trisat-R natisniti iz plastičnih mas na način, da smo uspešno prestali izjemno zahtevne kvalifikacijske teste za polet, ki jih zahteva Esa. Zaradi mnogo šibkejšega magnetnega polja v srednji Zemljini orbiti je bilo treba razviti nov miniaturen in izjemno občutljiv magnetometer, katerega delovanje bo omogočalo zaznavanje nihanja magnetnega polja Zemlje ob udarcih sončnega vetra kot posledice sončnih izbruhov."



Iztok Kramberger,

vodja projekta

Satelit Trisat-R temelji na platformi z izjemno visoko stopnjo miniaturizacije in je v celoti zasnovan, načrtovan in izdelan v Sloveniji. Po svoji teži 4965 gramov in velikosti 30 krat 10 krat 10 centimetrov spada v razred nanosatelitov standardne velikosti treh enot.

"Na krovu satelita Trisat-R je kopica novosti in tehnoloških inovacij, ki s svojo demonstracijo delovanja v vesoljskem okolju slovenskim podjetjem omogočajo utrjevanje svojega položaja in statusa na trgu vesoljskih tehnologij," je povedal vodja projekta Iztok Kramberger.

Računalnik na krovu satelita od slovenskega podjetja SkyLabs poganja slovenski procesor PicoSkyFT, ki je pridobil novo strojno pospešeno enoto za operacije s plavajočo vejico, kar satelitu omogoča dvig razpoložljive računske sposobnosti in natančnosti pri močno zmanjšani porabi električne energije. Ta doprinos je še posebej pomemben za algoritme določanja usmerjenosti in nadzora stabilnosti satelita, ki pri satelitu Trisat-R temelji na magnetnih navornikih.

Prvi slovenski nanosatelit Trisat so izstrelili v vesolje septembra 2020.