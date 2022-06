Klakočar Zupančič: »Ustavno sodišče je zadnji branik pravne države«

Ob sprejemu predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta je poudarila, da se bo zavzemala za spoštovanje in izvrševanje odločitev ustavnega sodišča

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

© Gašper Lešnik

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob sprejemu predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta poudarila, da se bo zavzemala za spoštovanje in izvrševanje odločitev ustavnega sodišča. Po Accettovih besedah pa ustavno sodišče od zakonodajalca pričakuje predvsem vzajemno sodelovanje, ki bo prispevalo k ugledu in delovanju pravne države.

Kot je po srečanju z Accettom v izjavi za medije dejala Klakočar Zupančič, sta se s predsednikom ustavnega sodišča strinjala, da je slednje "zadnji branik pravne države", institucijo, ki drugim vejam oblasti pove, ali so ravnale skladno z ustavo, pa je treba spoštovati in varovati.

Ob tem je prva med poslanci spomnila še na obremenjenost ustavnega sodišča in zatrdila, da bodo v tem mandatu DZ pogovori tekli tudi v smeri, kako razbremeniti ustavno sodišče, tako z naslavljanjem kadrovske in prostorske kot tudi zakonodajne problematike.

V ospredju bo tudi iskanje ravnotežja med posameznikovo pravico do varstva njegovih ustavnih pravic in dostopnostjo do ustavnega sodišča, pri čemer bodo sledili tesnemu sodelovanju z vsemi deležniki in praksi v drugih državah, obljublja Klakočar Zupančič.

Accetto medtem v današnjem sestanku s predsednico DZ vidi predvsem "ohranjanje stika med dvema vrhovoma pomembnih institucij, ki sodelujeta in lahko zelo odločilno vplivata na delovanje pravne države in spoštovanje njenih načel".

Pričakovanja ustavnega sodišča do zakonodajalca po njegovih besedah ostajajo enaka. Tako pričakujejo, da DZ s svojim materialnim in proračunskim delovanjem pomaga ustvarjati čim boljše pogoje za delo ustavnega sodišča, da spoštuje in se ustrezno odziva na njegove odločitve in da z vzajemno spoštljivim odnosom pomaga dvigniti raven pravne kulture, jo ohranjati in s tem tudi prispevati k ugledu in delovanju pravne države.

V naslednjih mesecih tako pričakuje tudi pogovore o konkretnih možnostih ukrepov za pomoč ustavnemu sodišču pri njegovem delu. Accetto o konkretnih ukrepih danes sicer ni želel govoriti, kot je dejal, pa se bodo ti med drugim nanašali na sprejemanje posameznih vlog, zagotavljanje njihove kakovosti in osredotočenost na pomembna vprašanja. Vsak ukrep, ki pripomore k zagotavljanje ureditve, v kateri bo lahko ustavno sodišče opravljalo svojo jedrno vlogo, in sicer "postavljanje precedenčnih standardov ustavno-sodnega varstva", je tako po njegovem mnenju dobrodošel.