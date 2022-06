Na Hrvaškem naj bi v javni upravi zaposlene izbiral računalniški program

Ministrstvo prek natečaja išče ponudnika programa, ki bi naključno postavljal vprašanja in izbral najboljše kandidate po vnaprej določenih kriterijih

Hrvaški pravosodni minister Ivan Malenica je razpisal natečaj za računalniški program, s katerim bi popolnoma digitaliziral postopek prijav na delovna mesta v javni upravi. Na ministrstvu s tem, ko bi primerne kandidate za zaposlitev izbiral program, želijo preprečiti zaposlovanje prek poznanstev, piše danes hrvaški časnik Jutarnji list.

Ministrstvo prek natečaja išče ponudnika programa, ki bi naključno postavljal vprašanja in izbral najboljše kandidate po vnaprej določenih kriterijih. Tako za zaposlovanje ne bi bile več odgovorne fizične osebe.

S popolno digitalizacijo zaposlovanja v državni upravi želijo preprečiti posredovanje vprašanj na državnem strokovnem izpitu kandidatom in tako imenovane zaposlitve "prek vez" in "s člansko izkaznico", še piše Jutarnji list.

V natečajni dokumentaciji piše, da "želijo v javni upravi vzpostaviti objektivno in transparentno zaposlovanje, ki bo temeljilo na resničnih potrebah in zagotovljenih finančnih sredstvih ter zagotovilo zaposlovanje najboljših oziroma najprimernejših kandidatov ter s tem prispevalo k večji učinkovitosti javne uprave in večji osredotočenosti javne uprave na potrebe uporabnika".

Pravosodno ministrstvo je za program v okviru natečaja ponudilo 10,9 milijona kun (1,45 milijona evrov), nanj pa je prispelo devet ponudb.