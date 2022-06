Reuters Institute: Vse več ljudi se namerno izogiba spremljanju novic

Zmanjšalo se je zaupanje v verodostojnost novic, še naprej pa upada spremljanje tradicionalnih medijev

Vse več ljudi se namerno izogiba spremljanju novic, ker vzbujajo tesnobo in depresijo, kot so novice o covidu-19, vojni v Ukrajini in gospodarski krizi, v letošnjem poročilu o digitalnih novicah med drugim ugotavlja Reuters Institute. Zmanjšalo se je zaupanje v verodostojnost novic, še naprej pa upada spremljanje tradicionalnih medijev.

Delež tistih, ki se namerno izogibajo novicam, se je od leta 2017 povečal z 29 na 38 odstotkov, je pokazala raziskava, ki je zajela več kot 93.000 spletnih uporabnikov v 46 državah, med njimi pa ni Slovenije. V petih letih se je ta delež podvojil v Braziliji (54 odstotkov) in Združenem kraljestvu (46 odstotkov). Najnižji je ta delež na Japonskem (14 odstotkov) in Danskem (20 odstotkov).

Skoraj polovica (43 odstotkov) tistih, ki se izogibajo novicam, pravi, da jih odvrača preveliko število novic o politiki in pandemiji covida-19. Več kot tretjina sodelujočih (36 odstotkov) meni, da jim spremljanje novic poslabša razpoloženje, kar velja zlasti za mlade do 35 let.

29 odstotkov tistih, ki se izogibajo novicam, meni, da so pristranske in da jim ni mogoče zaupati, prav toliko pa jih ocenjuje, da so zaradi količine novic izčrpani. 17 odstotkov vprašanih, ki se izogibajo novicam, pravi, da lahko te povzročijo prepir, ki bi se mu raje izognili, je pokazala raziskava.

Ti rezultati predstavljajo pravi izziv za novinarstvo, je ob predstavitvi poročila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal glavni avtor raziskave Nic Newman. Zdi se, da so teme, ki se novinarjem zdijo najpomembnejše, kot so politične krize, mednarodni konflikti ali pandemije, tiste, ki na ljudi delujejo odbijajoče, je ob tem opozoril.

Letošnje poročilo Reuters Instituta tudi ugotavlja, da se je v polovici držav, ki jih je zajela raziskava, zmanjšalo zaupanje v verodostojnost novic, povečalo pa se je le v sedmih. V povprečju novicam zaupa 42 odstotkov vprašanih. Država z najvišjo stopnjo zaupanja v novice ostaja Finska (69 odstotkov), najnižje pa je zaupanje v ZDA in na Slovaškem (26 odstotkov).

Spremljanje tradicionalnih medijev, kot sta televizija in tisk, se je v zadnjem letu še dodatno zmanjšalo. Poročilo potrjuje, da se mladi vse bolj oddaljujejo od tradicionalnih medijev in do informacij dostopajo prek družabnih omrežij, kot je TikTok.

Večji del raziskave je bil opravljen pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, vendar so poznejše raziskave v petih državah pokazale, da so se ta ugotovitve po njej le še dodatno potrdile, poudarja Reuters Institute. Spletne ankete so izvedli konec januarja in v začetku februarja, aprila pa so izvedli še en krog, v katerem je sodelovalo 5000 ljudi v petih državah (Združeno kraljestvo, ZDA, Nemčija, Poljska, Brazilija).