Begunska skupnost izdala drugo knjigo zgodb beguncev in migrantov

S knjigo v štirih jezikih želijo deliti svoje izkušnje in hkrati skozi osebne zgodbe opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo kot begunci in migranti v Sloveniji

Begunska skupnost v Sloveniji je pod okriljem Ambasade Rog izdala že drugo knjigo Tukaj smo, v kateri so zbrali pripovedi beguncev in migrantov. S knjigo v štirih jezikih želijo deliti svoje izkušnje in hkrati skozi osebne zgodbe opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo kot begunci in migranti v Sloveniji.

V prvi knjigi, ki je izšla pred enim letom, so zbrali 27 zgodb, v tokratni izdaji pa je zbranih 33 pripovedi beguncev in migrantov, ki živijo v Sloveniji ali pa so jo prečkali, je na današnji novinarski konferenci povedala predstavnica Ambasade Rog Zana Fabjan Blažič. Knjiga je prevedena v slovenščino, angleščino, farsi in arabski jezik.

Knjigo sta v arabščini in jeziku farsi predstavila tudi predstavnika begunske skupnosti Sufjan Mekisi in Ebat Ahadi, ki sta se zahvalila za podporo ob izidu prve knjige, ki je begunsko skupnost spodbudila k še več pisanja, s tem pa podpirala pri boju za boljše življenje. Zaradi njihovega pisanja se tudi drugi begunci in migranti po Sloveniji in Evropi počutijo manj sami, sta izpostavila.

Ob pomoči Ambasade Rog se je begunska skupnost odločila ustvariti knjigo oz. časopis o izkušnjah svojega življenja v Sloveniji. Kot so povedali, se želijo z njim boriti proti medijskemu prikazovanju beguncev s številkami in brezosebnimi obrazi, ki naj bi se jih bilo treba bati. Ljudi se ne bi smelo soditi po barvi njihove kože, njihovi veri in nacionalnosti, poudarjajo.

Pri knjigi je s pisanjem, prevajanjem, fotografiranjem in oblikovanjem sodelovalo 40 ljudi. Do knjige je mogoče dostopati preko Ambasade Rog, na voljo pa je tudi v nekaterih knjižnicah, v knjigarni Azil v Ljubljani in knjigarni Goga v Novem mestu.