Konec najbolj prijazne od vseh vojn

Danska in Kanada razrešili spor glede otoka in končali "vojno viskija"

Danska in Kanada sta končali skoraj 50 let trajajoča nesoglasja z določitvijo kopenske meje na otoku Hans, ki je bil vsa ta leta jabolko spora med državama. Miroljubno rešitev spora, ki se je pred leti spremenil v t.i. vojno viskija med državama, sta z izmenjavo steklenice žgane pijače proslavila zunanja ministra obeh držav.

Hans ni bil vključen v sporazum o meji med Dansko in Kanado iz leta 1973, obe državi pa sta si ta arktični otoček, velik vsega 1,3 kvadratnega kilometra, na katerem ni znanih naravnih virov, lastili zase. Skalnati otok leži v Naresovi ožini na območju med Kanado in otokom Grenlandijo, ki spada pod Dansko.

Ko so se leta 1984 na otoku izkrcali kanadski vojaki, so na njem v zemljo zapičili kanadsko zastavo in v zemljo zakopali steklenico kanadskega viskija. Temu je sledil nenavaden ritual - z vsako odpravo na otok, ki leži približno 1100 kilometrov južno od severnega tečaja, so prišleki ene od obeh držav odstranili zastavo druge in izobesili svojo. Ob tem pa so zakopali svojo steklenico viskija. Danci so tako na otoku pustili danski viski in napis "Dobrodošli na danskem otoku". Tako se je rodila vojna viskija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjem pol stoletja je nesoglasje glede otoka zaposlovalo kar 26 kanadskih zunanjih ministrov, je na slovesnosti v kanadski prestolnici Ottawi v torek dejala vodja kanadske diplomacije Melanie Joly v navzočnosti danskega kolega Jeppeja Kofoda in grenlandskega premierja Muteja B. Egedeja.

"Mislim, da je bila to najbolj prijazna od vseh vojn."



Melanie Joly,

vodja kanadske diplomacije

"Mislim, da je bila to najbolj prijazna od vseh vojn," je pripomnila in v luči ruske invazije na Ukrajino poudarila pomen mirne rešitve mejnega spora.

"Vemo, da lahko z diplomacijo sodelujemo pri reševanju sporov na podlagi pravil in načel," je dejal danski zunanji minister Kofod. "Diplomacija in pravna država dejansko delujeta," je poudaril.

"Vemo, da lahko z diplomacijo sodelujemo pri reševanju sporov na podlagi pravil in načel. Diplomacija in pravna država dejansko delujeta."



Jeppe Kofod,

kanadski zunanji minister

Po podpisu sporazuma o meji na otoku sta si prva diplomata Danske in Kanade izmenjala steklenici žgane pijače, še navaja dpa.

