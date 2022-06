Svet NIJZ za v. d. strokovnega direktorja imenoval Ivana Eržena

Dobra priložnost za umiritev diskurza?

Dr. Ivan Eržen je v preteklosti že vodil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

© Uroš Abram

Svet NIJZ je na današnji izredni seji za v. d. strokovnega direktorja soglasno imenoval Ivana Eržena. Predsednik sveta Mitja Blaganje to vidi kot dobro priložnost za "umiritev diskurza" in nemoten začetek priprav na morebitni jesenski val epidemije covida-19. Eržen ob tem računa na plodno sodelovanje z direktorjem NIJZ Milanom Krekom.

Vlada Roberta Goloba je namreč določila, da bo naloge strokovnega direktorja do njegovega imenovanja opravljal vršilec dolžnosti, in ne več generalni direktor. Strokovnega direktorja pa ne bo imenoval generalni direktor, kot je predvidela vlada Janeza Janše, pač pa svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

To je svet zavoda, v katerem je nova vlada zamenjala predstavnike, danes tudi storil, je v izjavi za medije sporočil Blaganje. Pred novinarje je stopil tudi Eržen, ki je NIJZ sicer že vodil kot vršilec dolžnosti, nazadnje po odhodu nekdanje direktorice Nine Pirnat ob začetku epidemije covida-19. Po Erženu je vodenje NIJZ s polnim mandatom prevzel Krek.

Krekova usoda za zdaj še ni znana. Zadnja dva tedna sicer poudarja, da minister za zdravje Danijel Bešič Loredan nanj pritiska, naj odstopi. Bešič Loredan je večkrat pojasnil, da Krek njegovega zaupanja ne uživa, morebitna razrešitev pa je po njegovih besedah v pristojnosti sveta NIJZ.

Blaganje pa je danes pojasnil, da je s Krekom opravil nekaj telefonskih pogovorov, na poglobljenem pogovoru pa se zaradi Krekove odsotnosti še nista sestala. Zatrdil je tudi, da nima navodil, da bi moral kogarkoli razrešiti.

Eržen je sicer napovedal, da bodo poleti pripravili vse potrebno za strategijo ukrepanja v primeru vnovičnega porasta števila koronavirusnih okužb. To bi pripravljala posebna strokovna skupina, sestavljena iz različnih strokovnjakov. Napovedal je tudi okrepljeno komuniciranje o pomenu cepljenja proti covidu-19.

Na vprašanje, ali se bo prijavil na razpis za strokovnega direktorja, je odgovoril, da odločitve še ni sprejel.

Po besedah Blaganjeta so svetniki obravnavali tudi odziv NIJZ na ugotovitve Računskega sodišča RS glede nepravilnosti in ukrepanja za odpravo teh nepravilnosti. Svetniki so potrdili odgovor sodišču, v katerem NIJZ poroča o odpravi nepravilnosti glede kontrole pri koriščenju viška opravljenih ur dela in urejanja položajnega dodatka javnim uslužbencem.

Prav tako so strokovnim službam naložili pripravo usklajenega čistopisa statuta, je še dejal predsednik sveta NIJZ.

