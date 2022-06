Takšni predlogi vodstva RTV so škodljivi, še bolj neprimerni pa med stavko novinarjev

Društvo novinarjev kritično do predloga za krčenje dopisniške mreže RTV Slovenija v tujini. Sporne odločitve vodstva javnega medija spodkopavajo profesionalno integriteto novinarjev in kakovost programa.

Stavka pred stavbo RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

V društvu novinarjev so kritični do predloga generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, da bi krčili dopisniško mrežo v tujini. Ukinjanje dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenje števila dopisnikov v Bruslju kaže na nerazumevanje pomena RTV Slovenija kot javnega medija, ki obvešča tudi o dogodkih v tujini, menijo.

Morebitno ukinjanje mednarodnih dopisništev je po besedah Društva novinarjev Slovenije v nasprotju z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), po katerem javni medij omogoča zagotavljanje verodostojnih in nepristranskih informativnih oddaj, s katerimi celovito obvešča o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah EU, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov.

"Če kdaj, se je v zadnjih dveh letih, ko se je svet soočal s pandemijo covida-19, in še bolj zadnje mesece, ko smo priča vojni v Ukrajini, pokazalo, kako lahko dogajanje v tujini vpliva na življenje v Sloveniji," so poudarili. Javnost si zato po njihovih navedbah zasluži, da je dobro obveščena o dogajanju v tujini in da dobi poglobljene informacije iz prve roke, ki ji pomagajo razumeti vzroke in posledice dogajanja.

Društvo novinarjev Slovenije (DNS)

Strinjajo se, da je svet postal globalna vas in da so informacije postale lažje dostopne. Vendar se hkrati s tem širi tudi mreža virov dezinformacij, so posvarili. Pokrivanje dogajanja v tujini zgolj po sekundarnih virih po njihovem pojasnilu ni enako kot imeti v državi dopisnika, ki si zgradi mrežo svojih virov, ki je lahko hitro na mestu dogajanja, ki lahko govori z lokalnimi politiki, gospodarstveniki in drugimi državljani ter lažje začuti utrip države.

Utemeljevanje krčenja dopisniške mreže z racionalizacijo stroškov je po mnenju društva kratkovidno, saj ne zajema presoje posledic za ugled javnega medija, za njegovo verodostojnost, zaupanje javnosti, posledično pa za gledanost in poslušanost. Padec gledanosti in poslušanosti zagotovo ne pomeni nič dobrega za prihodkovno stran zavoda, ki bo nižje stroške dela bržkone kmalu beležil tudi na račun številnih odhodov novinarjev zaradi okoliščin, v katerih delajo in zaradi katerih tudi stavkajo, so zapisali.

"Takšni predlogi vodstva javnega medija so objektivno škodljivi, še bolj neprimerni pa med stavko novinarjev, s katero ti opozarjajo tudi na odločitve vodstva, ki spodkopavajo profesionalno integriteto novinarjev in kakovost programa."

Pri tem so spomnili, da so številni zasebni mediji v Sloveniji v preteklosti že krčili dopisniške mreže. Glede na to je toliko bolj pomembno, da tu svojo vlogo odigra javna radiotelevizija. "Takšni predlogi vodstva javnega medija so objektivno škodljivi, še bolj neprimerni pa med stavko novinarjev, s katero ti opozarjajo tudi na odločitve vodstva, ki spodkopavajo profesionalno integriteto novinarjev in kakovost programa," so poudarili.