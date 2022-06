Vlada podpira koalicijski predlog novele zakona o RTV Slovenija

Golobova vlada je poudarila, da so dogodki v zvezi z RTV Slovenija v zadnjih dveh letih nedvomno pokazali, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve RTV

Vlada je v celoti podprla predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so ga v DZ vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek (Svoboda). Menijo namreč, da veljavni zakon ne zagotavlja ustreznih varovalk, ki bi ščitile ustavno varovano svobodo izražanja RTVS, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Dogodki v zvezi z RTVS v zadnjih dveh letih so nedvomno pokazali, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do omejevanja te svobode oziroma do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve RTVS," so zapisali.

Ker je na tak način ogroženo izvajanje nalog javne službe in temeljnega poslanstva RTVS, to je zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb njenih uporabnikov, so po mnenju vlade predlagane spremembe, ki gredo v smeri depolitizacije organov vodenja, upravljanja in nadzora RTVS ter zagotovitve višje ravni strokovne usposobljenosti in večje odgovornosti članov teh organov, ne samo primerne in ustrezne, temveč tudi nujne.

Dva predloga sprememb zakona o RTVS je sicer že na ustanovni seji DZ vložila tudi opozicijska SDS in s tem prehitela koalicijo. Med drugim predlagajo, da rtv-prispevek ne bi bil več obvezen. Vendar pa so poslanci SDS za svoj predlog sprememb zakona vložili tudi predlog za posvetovalni referendum, zato DZ o zakonu še ni odločal. Koalicijski predlog novele bo namreč DZ lahko obravnaval šele, ko bo končana obravnava prej vloženih predlogov SDS.

Prav tako je vlada razrešila Uršulo Menih Dokl z mesta generalne direktorice direktorata za medije na ministrstvu za kulturo. Ministrstvo za kulturo bo kljub razrešitvi generalne direktorice zagotovilo nemoteno delovanje direktorata za medije, so zapisali po seji vlade.

