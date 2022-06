Ali Žerdin | ilustracija: Josip Visarjonovič

Ilustrirana biografija: Ivo Štandeker

Tisti vojni poročevalec, prevajalec teorije in stripovski mentor, ki leta 1991 tik pred osamosvojitvijo sklene, da bi veljalo Mladino popestriti z izbranimi biografijami

Ivota rodijo 22. avgusta 1961 v Mariboru. Mama Rozika, ki v Astorii vodi devizno blagajno, mu že v najmlajših letih prinaša stripe, natisnjene v nemščini, zato se med učenjem črk spotoma nauči še nemščine. Je nezakonski otrok in živi z mamo in babico, ki jo kliče oma. Oče živi na Dunaju. Leta 1968 se vpiše na osnovno šolo v Pesnici in jo konča leta 1976, potem pa se vpiše na Prvo gimnazijo Maribor. »Radovedni mladenič, doma iz Pesnice pri Mariboru, je bil dovzeten za vse, kar mu je bilo ponujeno v razmislek, bil je spoštljiv do sošolcev in do profesorjev, vedno je bil pripravljen pomagati pomoči potrebnim, visoko je cenil prijateljstvo, zato je bil med sošolci zelo priljubljen. Veliko je bral in si širil obzorje daleč čez gimnazijske okvire,« bo o dijaku, ki je gimnazijo končal leta 1980, štiri desetletja pozneje zapisala upokojena profesorica filozofije Dragica Kranjc.